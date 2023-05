Divulgado aprovados Programa de Apoio e Desenvolvimento de Políticas Públicas

O Programa é uma parceria entre a Fapitec/SE e Secretarias do Estado do Governo

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/Se) disponibilizou nesta quinta-feira, 11, o resultado do edital nº 13/2022 do Programa de Apoio e Desenvolvimento de Políticas Públicas para o estado de Sergipe. A iniciativa é uma parceria entre a Fapitec/SE e Secretarias de Estado operacionalizadas através dos Núcleos de Análises e Pesquisas em Políticas Públicas (NAPs). Os recursos para o programa são oriundos do orçamento da Fapitec/SE, com recursos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), gerido pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Secretaria da Saúde (SES).

Ao todo, 30 propostas foram submetidas ao edital, dentre elas, oito foram selecionadas como Prioridade um. projetos selecionados apresentam soluções e iniciativas em setores como segurança pública, mobilidade, educação, saúde e bem estar, economia criativa, turismo, Inteligência Artificial (IA) e Tecnologia da Informação (TI).

De acordo com o presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, as propostas apresentadas no edital visam atender às demandas sociais e institucionais. “O objetivo do programa é incentivar e apoiar atividades de pesquisas inovadoras que demonstrem potencial de agregar ao desenvolvimento econômico do estado, gerando devolutivas sociais e econômicas de grande impacto”, afirma.

A contratação dos pesquisadores aprovados está prevista para acontecer a partir do dia 15 de maio.

Para mais informações sobre o edital nº 13/2022 acesse: https://fapitec.se.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/Edital-retificado-em-20.03.2023.pdf

por Maira Andrade