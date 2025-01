Fapitec/SE lança programa de pesquisa para o SUS no estado de Sergipe

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) tornou pública nesta quinta-feira, 23, a chamada para o ‘Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde: Gestão compartilhada em Saúde (PPSUS)’. O edital, que conta com parceria da Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe (SES); do Ministério da Saúde (MS), por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Decit/SECTIS/MS); e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), visa fomentar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, mediante a seleção de propostas relacionadas à eixos temáticos já pré-definidos. Os proponentes podem encaminhar submissões de propostas até o dia 10 de março.

De acordo com o diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, o PPSUS é fundamental para Sergipe, pois promove a articulação entre a pesquisa científica e a saúde pública. “O Programa possibilita o desenvolvimento de soluções inovadoras para os principais desafios de saúde do nosso estado. Com o PPSUS, estamos fortalecendo a capacidade de resposta do nosso sistema e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos sergipanos”, pontuou.

Esta edição do programa conta com cinco eixos temáticos, são eles: Eixo I, Fortalecimento das ações estratégicas de Vigilância em Saúde, para ampliação das ações de promoção, proteção da saúde e prevenção de doenças e agravos; Eixo II, Fortalecimento e organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) de forma humanizada, visando a integralidade e resolutividade; Eixo III, Fortalecimento do SUS de forma universal, integral e equânime, garantindo qualidade no acesso à saúde, com ênfase nos grupos minoritários e invisibilizados/populações vulneráveis, promovendo ações para o combate às desigualdades e todas as formas de discriminação; Eixo IV, Fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, promovendo a valorização, qualificação, saúde, segurança e humanização das relações e processos de trabalho e dos trabalhadores em todos os níveis de atenção; e o eixo V, Fortalecimento da gestão estratégica do SUS/SE, fomentando a pesquisa científica, a tecnologia e informação para a inovação em saúde.

Apoio

Conforme estabelecido no convênio nº 967654/2024, firmado entre o CNPq e a Fapitec/SE, as propostas aprovadas nesta chamada serão financiadas com recursos para aquisição de bens de capital e para custeio. Poderão ser apresentados projetos de pesquisa no valor de até R$ 120.000,00. As propostas apresentadas deverão manter a proporcionalidade de 70% para custeio e 30% para capital, respectivamente.

O montante financeiro também conta com recursos provenientes do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), no total de R$ 150.000,00, geridos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), além do investimento de R$ 250.000,00 da SES. “O Funtec é um instrumento fundamental para o desenvolvimento econômico e tecnológico de Sergipe. Ao financiar projetos inovadores, estamos investindo na saúde da população e no futuro de Sergipe, contribuindo assim para a construção de uma economia mais diversificada, inovadora e sustentável”, declarou o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa.

PPSUS

O Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) é uma iniciativa que objetiva descentralizar o fomento à pesquisa em saúde nas Unidades Federativas (UF) e promove o desenvolvimento científico-tecnológico, visando atender as demandas e peculiaridades específicas de cada UF do Brasil, refletindo na redução das desigualdades regionais.

Para mais informações sobre o Programa PPSUS acesse o site da Fapitec/SE e vá até a aba “Editais Abertos”.

Foto: Ascom Fapitec/SE)