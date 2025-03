Fapitec/SE lança programa para participação de pesquisadores em eventos

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) em parceria com a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), torna público o Programa de Auxílio ao Pesquisador para a Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos no País e no Exterior (Prapec). A iniciativa conta com recursos oriundos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), gerenciado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

O programa convoca pesquisadores e bolsistas vinculados a editais da fundação, residentes no estado de Sergipe, a apresentarem propostas destinadas ao apoio integral ou parcial da participação em evento científico ou tecnológico, a ser realizado fora do estado de Sergipe, de acordo com o que estabelece o Edital n° 05/2025.

“É fundamental que nossos projetos sejam apresentados em eventos de ciência e tecnologia fora de Sergipe, promovendo a troca de conhecimentos e a cooperação internacional. O Programa de Auxílio ao Pesquisador é essencial para a promoção dos resultados dos estudos e projetos desenvolvidos em Sergipe”, salientou o diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez.

Etapas

O incentivo será dividido em duas etapas, sendo R$ 170 mil por estágio, para o financiamento parcial ou integral de propostas de participação em eventos, sendo distribuídos da seguinte forma: nove cotas de até R$ 4 mil para participação de pesquisadores individuais em eventos nacionais, e nove cotas de até R$ 6 mil em eventos no exterior. Além disso, serão cedidas quatro cotas de R$ 20 mil para pesquisadores que formem equipes para participação de eventos interestaduais e internacionais.

Para o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, o investimento destinado à divulgação e apresentação dos projetos é significativo para o desenvolvimento da ciência e pesquisa sergipana. “O Funtec desempenha um papel fundamental na difusão do campo científico-tecnológico de Sergipe, à exemplo do fomento da participação de nossos pesquisadores em eventos interestaduais e internacionais, contribuindo para o fortalecimento da nossa base científica e tecnológica”, disse.

Cronograma

O prazo final para a submissão de propostas para a primeira etapa do Edital Prapec se estende até o dia 4 de abril, já a data limite para a segunda etapa vai até o dia 4 de julho. Para mais informações sobre o programa, basta acessar o site oficial da Fapitec/SE, na sessão ‘Editais abertos’.

Foto: Ascom Fapitec