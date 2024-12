Fapitec/SE participa do 66º Fórum Nacional de Amparo à Pesquisa em Porto Alegre

Com o objetivo de atentar-se as atuais discussões sobre as políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Brasil, a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) participou da 66ª edição do Fórum Nacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). O evento foi sediado em Porto Alegre (RS) durante os últimos dias 4 a 6 de dezembro, e contou com a parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS).

A Fapitec/SE foi representada pela presença do diretor-presidente, Alex Garcez; do diretor financeiro, Mário Cezar Santos; do assessor de planejamento e desenvolvimento institucional, Wagner Gama; e do gerente executivo de orçamento e finanças, Pedro Henrique Feitosa. Para Alex Garcez, a participação no Fórum foi oportuna visando o estreitamento de parcerias.

“A participação na 66ª edição do Fórum Nacional do Confap é fundamental para Sergipe. Ela possibilita o intercâmbio de conhecimentos, parcerias estratégicas e acesso a recursos para impulsionar a pesquisa, inovação e desenvolvimento regional”, disse o diretor-presidente da Fapitec/SE.

O evento reúne pesquisadores, professores, empreendedores e representantes de Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP’s) de todo o país, e teve conferências, reuniões, seminários e outras ações de debate sobre pesquisa e ciência no Brasil.

“O Fórum Nacional do Confap é um marco para a ciência e tecnologia brasileira. Nossa participação enquanto instituição de fomento reforça o compromisso da Fapitec/SE em amparar projetos inovadores e fortalecer a pesquisa em nosso estado”, salientou o diretor financeiro da Fundação, Mário Cezar Santos.

Fórum Nacional Confap

O Fórum Nacional é um evento promovido pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP). O encontro tem como principal objetivo a promoção da troca de experiências entre as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) e o diálogo com entidades e agências federais e internacionais de fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação.

