Fapitec/SE reabre prazo para envio de propostas no edital de apoio à publicação científica

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) anuncia a reabertura do prazo para submissão de propostas no edital nº 10/2025, que integra o Programa de Apoio à Publicação de Artigos, Livros e Capítulos de Livros. A iniciativa, que conta com recursos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec) e é gerida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), destina um investimento total de R$ 92.360,00 para fomentar a divulgação científica no estado.

Agora, os interessados têm até o dia 10 de julho de 2025 para enviar suas propostas e concorrer aos benefícios financeiros que incluem auxílio para custos com publicação, revisão e tradução.

Segundo o diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, a retomada do prazo reforça o compromisso da Fundação em ampliar o alcance das pesquisas locais. “A divulgação do conhecimento produzido em Sergipe é fundamental para o fortalecimento da pesquisa e da inovação. Por isso, ampliamos o prazo para que mais pesquisadores possam aproveitar essa oportunidade e dar visibilidade aos seus trabalhos, sejam eles de mestrandos, doutorandos ou pós-doutores”, afirma.

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, destaca a importância do Funtec para o desenvolvimento científico e tecnológico do estado. “O Funtec é um instrumento fundamental para o fomento da pesquisa e da inovação em Sergipe. Com ele, podemos apoiar projetos que contribuem para o avanço do conhecimento e para o desenvolvimento sustentável do estado. A reabertura do prazo para submissão de propostas é mais uma demonstração do nosso compromisso com a ciência e a tecnologia”, enfatiza.

Apoio e inscrições

Cada proposta pode solicitar até R$ 5.000,00 para cobrir os custos totais de publicação, respeitando os limites definidos no regulamento. Os interessados devem acessar o site oficial da Fapitec/SE (https://fapitec.se.gov.br/) e consultar o edital atualizado na seção ‘Editais Abertos’. O novo prazo final para envio das propostas é 10 de julho de 2025.

