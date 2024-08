Fardamentos doados pela Energisa são customizados em projeto do IFS

Projeto atende mulheres de vários quilombos sergipanos

As mulheres do quilombo Maloca estão utilizando os fardamentos doados pela Energisa Sergipe para a customização de roupas e bolsas. A doação é fruto da parceria entre a distribuidora e o Instituto Federal de Sergipe (IFS) que executa no estado o Programa Mulheres Mil, oferecendo cursos de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade social em várias regiões de Sergipe.

A iniciativa busca promover a inclusão social, consumo consciente e geração de renda. A reitora do IFS, Ruth Sales Gama, explica como os fardamentos estão sendo utilizados nas oficinas pelas mulheres atendidas nos quilombos sergipanos.

“Essa oficina é muito importante. Ela já aconteceu no quilombo Sítio Alto que fica em Simão Dias. Já levamos duas vezes essas doações. Elas fizeram bermudas e com o restante do tecido elas vão aprender a fazer estojos e até comercializar. Elas já estão customizando com a retiradas das informações dos fardamentos e fazem apliques e pinturas”, conta.

Os fardamentos são descaracterizados durante as oficinas oferecidas pelo IFS. Maria Betânia da Silva Santos é uma das mulheres beneficiadas com o projeto e participou da oficina de customização dos fardamentos doados. Ela é artesã desde 2016 e customizou uma calça com o que ela mais gosta de fazer que é a pintura em tecido. “Para despertar o que tem na gente, basta um empurrãozinho. Esse material tem nos ajudado demais. Reciclar o que temos em mãos para fazer o nosso fardamento”, afirma.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destaca que o objetivo é que a doação de fardamento aconteça de forma contínua. “Essa é uma parceria que vem fortalecer ainda mais o nosso valor Sustentabilidade. O nosso objetivo é realizar essa doação contínua para o programa Mulheres Mil e contribuir com a inclusão social e geração de renda”, destaca.

Sobre o Programa

O Programa Mulheres Mil é realizado pelo Governo Federal, sendo executado IFS. O objetivo é promover a formação profissional e tecnológica de mulheres, especialmente, nos municípios da Barra dos Coqueiros, Itabaiana, Areia Branca, Poço Redondo, Pirambu, Estância, Lagarto, Riachão e em quilombos localizado em Laranjeiras.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas