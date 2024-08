Farol Sergipe será aberto para visitação pública neste sábado

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE), abrirá o “Farol Sergipe” para visitação pública gratuita, no dia 17 de agosto (sábado), das 13h às 17h.

O evento ocorre em Memória aos Náufragos dos navios mercantes brasileiros Baependy, Araraquara e Aníbal Benévolo, afundados na costa sergipana em 1942 pelo submarino alemão U-507 durante a 2ª Guerra Mundial.

Em parceria com o Grupo Sergipano de Estudos da Força Expedicionária Brasileira (GRUSEF), haverá uma exposição em alusão aos 82 anos do torpedeamento dos navios mercantes, possibilitando aos visitantes conhecerem melhor esse acontecimento de importância para Sergipe e o Brasil, preservando a memória desse importante fato histórico.

O programa cultural oferecerá ainda à população sergipana a oportunidade de conhecer as características e funções do Radiofarol, bem como saber mais sobre a atuação da Marinha do Brasil no estado.

Fonte e foto: Capitania dos Portos de Sergipe