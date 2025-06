Fatura Iguá Sergipe: conta de água chega em formato físico ou digital

Concessionária disponibiliza diversas opções de pagamentos, além de canais de atendimento digitais e presenciais para os clientes que tiverem dúvidas

Desde o dia 1º de maio, a Iguá Sergipe iniciou a operação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado. Com a nova fase, houve melhorias nas contas de água através de um novo layout das faturas, disponíveis tanto em formato físico como digital, além da ampliação do modelo de pagamento. A concessionária oferece também canais de atendimento digitais e presenciais, garantindo que o cliente possa escolher aquele que melhor se adapta à sua rotina.

De acordo com o gerente de clientes, Marcos Augusto dos Santos Souza, os clientes sergipanos vão continuar recebendo suas contas nos endereços cadastrados junto à antiga concessionária. “Aqueles que possuem endereço eletrônico no cadastro vão receber tanto a fatura física, como também via e-mail, no formato digital. Caso deseje alterar a forma de recebimento, o cliente pode procurar os canais de atendimento para fazer a solicitação”, destacou.

O boleto impresso continuará sendo entregue pelo leiturista na residência do cliente, devidamente fardado com a identificação da Iguá. E o modelo de faturamento digital é uma inovação que a concessionária disponibiliza tanto por e-mail, como pelo aplicativo Digi Iguá e demais canais digitais. Todos os meios de recebimento da fatura e da segunda via são inteiramente gratuitos através dos canais digitais.

A Iguá Sergipe também ampliou e facilitou as opções de pagamento. Além de poder pagar a fatura em bancos, casas lotéricas e internet banking, os clientes podem pagar por meio de PIX. Outra novidade é o pagamento via cartão de crédito. Nessa modalidade o valor poderá ser parcelado de acordo com a condição do cliente junto à sua instituição financeira.

Canais de Atendimento

A Iguá Sergipe possui atendimento 24h por meio do telefone 0800 400 4482 para ligação e WhatsApp. A concessionária também oferece atendimento pelo Digi Iguá, uma plataforma digital que concentra os principais serviços de atendimento ao cliente de forma rápida e intuitiva, como segunda via de conta, débito automático, consulta de faturas, entre outros.

Além de oferecer uma versão em aplicativo para celular, o Digi Iguá também pode ser utilizado como agência virtual de fácil acesso pela internet. As orientações para cadastro e uso da plataforma estão disponíveis em www.digiigua.igua.com.br.

Além dos canais digitais, a Iguá mantém atendimento presencial em 78 pontos, entre lojas próprias, posições em CEACs – Centro de Atendimento ao Cidadão, além de convênio com os Correios, que disponibiliza os mesmos serviços das lojas físicas. Os endereços para atendimento presencial estão disponíveis no site oficial da Iguá Sergipe (https://www.igua.com.br/sergipe/enderecos).

Texto e foto assessoria

Texto e foto assessoria