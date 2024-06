Favorita em Aparecida, Jeane da Farmácia caminha para seu segundo mandato

A prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Jeane da Farmácia (PL), caminha a passos largos para permanecer à frente do Poder Executivo daquele município por mais quatro anos. Pelo menos é que indicam todas as pesquisas, feitas para consumo interno, que apontam larga vantagem da atual prefeita frente a qualquer nome do grupo de oposição.

Tantos os levantamentos realizados pelo grupo de Jeane, quanto aqueles feitos pelos apoiadores da oposição, mostram o mesmo cenário: franco favoritismo da “Baixinha”, como é carinhosamente conhecida em sua terra.

Mostrando-se uma gestora eficiente, Jeane tem conseguido recursos para realizar obras estratégicas e que garantem mais qualidade de vida e ainda elevam a autoestima da população, que reconhecem o desenvolvimento da Capital da Fé nos três últimos anos.

Seja na cidade ou nos povoados, a prefeita vem atuando fortemente na melhorias dos serviços públicos ofertados pelo Município nas áreas de Saúde, Assistência, Educação, Transportes e Obras, Cultura e Lazer, num ritmo acima da média do período anterior à sua gestão.

Visão de águia na política

Surpreendendo boa parte da classe política, Jeane sabe o momento exato de se movimentar e fazer as alianças que devem ser consolidadas.

Foi assim que trouxe para seu agrupamento o ex-vice-prefeito Erinaldo da Cruz, os vereadores Adriana de Zé Cutia e Zé de Donira; as suplentes Pricila Moraes e Ana Paula do Pau Ferro; o empresário Marquinhos Pereira e sua família, além de várias lideranças políticas dos povoados que nas últimas semanas estão aderindo ao agrupamento situacionista.

Jeane também mantém uma aliança histórica com o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) e o grupo de Valmir de Francisquinho (PL), ex-prefeito de Itabaiana.

E a partir do diálogo com estas forças políticas regionais, e mantendo o entendimento com o próprio vice-prefeito, Edson Muniz, a chapa vencedora em 2020 será reeditada este ano.

Fonte e foto assessoria