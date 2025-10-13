Fé, emoção e devoção marcam a Romaria em homenagem à Mãe Santíssima em Aparecida

O município de Nossa Senhora Aparecida viveu dias de fé e emoção durante a 22ª Romaria em homenagem à Mãe Santíssima, que reuniu mais de 180 mil fiéis vindos de diversas regiões do estado e do país.

A Prefeitura de Nossa Senhora Aparecida, por meio de suas secretarias, garantiu toda a estrutura necessária para acolher os romeiros com segurança, conforto e organização.

As equipes de saúde estiveram presentes durante toda a programação, oferecendo atendimento médico e suporte emergencial aos fiéis que necessitaram. Foram disponibilizadas mais de 10 ambulâncias, além do apoio do SAMU, que permaneceu de prontidão para qualquer ocorrência.

A Secretaria de Transportes e Obras teve papel essencial na logística e mobilidade de transeuntes e romeiros, enquanto a Secretaria de Meio Ambiente atuou de forma preventiva, garantindo o cumprimento das normas ambientais e a preservação dos espaços públicos durante o evento.

Parcerias que fazem a diferença

O sucesso da Romaria foi fruto da união de esforços entre a Paróquia local e as forças de segurança. A atuação conjunta das Polícias Militar e Civil, além dos batalhões da Caatinga, BPRv e Getam, foi fundamental para assegurar a tranquilidade, acolhimento e sensação de segurança durante toda a celebração.

Mais uma vez, Nossa Senhora Aparecida mostrou sua força de fé e tradição, acolhendo com amor os milhares de devotos que caminharam em homenagem à Mãe Santíssima.

