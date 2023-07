Fecomércio entrega diagnóstico do turismo em Itabaianinha

A Fecomércio apresentou para a prefeitura de Itabaianinha uma análise da atividade turística do município. Por meio do projeto Vai Turismo foi elaborado um relatório com os pontos negativos e os pontos positivos do turismo em Itabaianinha para que seja possível solucionar os problemas e intensificar os atributos turísticos da cidade.

O prefeito de Itabaianinha, Danilo Carvalho, recebeu o diagnóstico do presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, e confirmou que os dados serão essenciais para o desenvolvimento de novas políticas públicas para o crescimento do turismo.

A equipe técnica do Vai Turismo, representada por Léa Duarte e Raquel Melo, apresentaram o estudo e relataram as principais demandas que foram observadas.

Na apresentação, foi destacado que a cidade possui uma vocação para o turismo comercial, principalmente no segmento de moda. Com o polo de moda já consolidado, a cidade consegue ofertar roupas com boa qualidade e bons preços aos turistas.

Itabaianinha também é o único município do estado que produz a “Louça Morena”, cerâmicas artesanais feitas de barro com tonalidade caramelo que são moldadas no povoado Poxica. A Louça Morena também possui um grande valor histórico e cultural que pode ser explorado pois o seu nome foi batizado pela escritora e poetisa Cecília Meireles.

Cêramica artesanal “Louça Morena”. Foto: Ascom Senac

O prefeito de Itabaianinha, Danilo de Carvalho, destacou o projeto do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac rumo à interiorização, que busca levar as iniciativas desenvolvidas pela entidade para promover o comércio e o turismo nos municípios sergipanos.

“Essa interiorização é o que tem fortalecido. No interior a gente conhece a Fecomércio e algumas entidades da capital, mas elas atuam somente na capital. Nesses últimos tempos estamos vendo a federação chegar para o interior, onde realmente as coisas acontecem. A capital ainda é o grande polo do estado mas os municípios têm se fortalecido bastante, seja na indústria, seja no comércio e são importantes para a formação, capacitação e para a economia do nosso estado”, afirmou o prefeito de Itabaianinha, Danilo Carvalho.

“Para nós é uma satisfação. Nós iremos participar do Moda Mix enquanto Fecomércio. Iremos participar do Moda Mix com o Vai Turismo, na abertura. Estaremos presentes com todo o equipamento e com todas as quatro cidades que compõem o projeto. E, acima de tudo, estaremos presentes com o Natal Iluminado, levando toda a iluminação decorativa e o desfile “Um Sonho de Natal”, que é o chamariz desse evento natalino”, afirmou o presidente Marcos Andrade.

O Moda Mix, que já vai para a sua 8° edição, é um evento que reúne dezenas de empresários da região centro-sul para exposição de artigos de moda e divulgação de produtos feitos no polo de confecções da cidade de Itabaianinha.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 12 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Imagem James Santos

Por James Silva