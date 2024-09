Fecomércio firma convênio com TCE para implantação de restaurante do Senac

Em uma parceria estratégica para aprimorar o bem-estar e a formação profissional, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, representado por seu presidente Marcos Andrade, e o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), sob a presidência da conselheira Susana Azevedo, assinaram um convênio na manhã desta quarta-feira (25). O acordo prevê a instalação de uma unidade restaurante-escola do Senac nas dependências do Tribunal, destinada a atender servidores, colaboradores e visitantes.

A iniciativa tem como objetivo não apenas fornecer um serviço de qualidade, mas também contribuir para a educação profissionalizante, uma das marcas registradas do Senac. O restaurante-escola será um espaço de aprendizado prático para alunos dos cursos de gastronomia e serviços de restaurante, proporcionando a eles uma experiência real de trabalho, ao mesmo tempo que oferece uma alimentação de alto nível ao público do Tribunal de Contas.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, destacou que aproximar a instituição dos poderes constituídos é importante para ampliar a capacidade de atuação do Senac.

“Estamos chegando aonde as pessoas precisam, são 7 obras e avançamos em nosso processo de interiorização. Chegar ao Tribunal de Contas também é muito importante, levando a nossa qualidade de ensino profissionalizante em gastronomia e serviços de alimentação, para o TCE, com a finalidade de servir comida de qualidade. Quando a senhora traz um equipamento aqui para dentro, faz um bem para a causa social, levando as pessoas a se capacitarem para o mercado de trabalho, além de ter a qualidade Senac de gastronomia. O cardápio será para todo o público, preço justo e alta qualidade”, disse Marcos Andrade.

A presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Susana Azevedo, ressaltou a qualidade dos serviços prestados pelo Senac e sua função social em qualificar profissionais. Além de lembrar que todo o Centro Administrativo e seus órgãos presentes poderão aproveitar a gastronomia Senac no TCE.

“Temos vários órgãos ao redor, que também poderão viver a experiência Senac no TCE. Sabendo a certeza de uma comida de alta qualidade e preços justos para o público, além da missão social. Teremos alunos se formando e encaminhando para o emprego no futuro. Mil servidores trabalham no TCE. E há a necessidade de um restaurante para atender o tribunal. Senac tem qualidade gastronômica e excelência em serviços prestados. Desde a informação, houve um sentimento de alegria ao saber que teremos um Senac aqui” afirmou a presidente do Tribunal de Contas.

Nilson Lima, diretor regional do Senac, valorizou a nova unidade a ser implantada como mais um meio de geração de valor para as instituições.

“Somos um sistema que se soma para atingir os melhores resultados sociais. Estamos fazendo uma parceria de confiança recíproca, para fazer o melhor trabalho nessa unidade que teremos no TCE. Estamos motivados para trazer a melhor experiência para os servidores do TCE e público”.

Com vasta experiência em projetos semelhantes, o Senac Sergipe já mantém outros dois restaurantes-escola de destaque na capital: o Senac Bistrô e o Cacique Chá, ambos conhecidos pela excelência em gastronomia e pela formação de profissionais altamente qualificados. Essas unidades são referência em Aracaju por aliarem um serviço de alimentação de alta qualidade com o treinamento prático dos alunos, preparando-os para o mercado de trabalho de forma sólida e competitiva.

O Senac é reconhecido nacionalmente pela sua atuação na formação profissional, especialmente no setor de gastronomia e hospitalidade. Os restaurantes-escola, além de oferecerem uma vivência prática para os estudantes, também promovem o desenvolvimento de habilidades essenciais, como atendimento ao cliente, gestão de tempo e execução de técnicas culinárias. Marcos Andrade ressaltou a expansão da qualificação profissional com a nova unidade restaurante-escola.

“O convênio com o TCE reforça a missão do Senac de promover a educação profissional de excelência. A nova unidade no Tribunal de Contas será um espaço dinâmico para os alunos aplicarem seus conhecimentos, sob a supervisão de profissionais experientes, o que garante um aprendizado completo e enriquecedor. A parceria entre o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e o TCE simboliza um avanço na oferta de serviços aos servidores do tribunal e na qualificação de mão de obra local, atendendo à crescente demanda por profissionais capacitados no setor de gastronomia e serviços em Sergipe”, disse.

Participaram da assinatura do convênio, a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, o diretor administrativo do Tribunal de Contas, Augusto Fábio, além dos conselheiros Eraldo Santos, Luiz Mariani e Renato Alves, do Senac, e Pedro Amarante, do Sesc, e gestores do Senac e TCE.

