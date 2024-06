Fecomércio lança projeto ‘Bem-Vindo ao País do Forró’, no Sesc Atalaia

A diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, participou na manhã de hoje, 31/05, no Hotel Sesc Atalaia, do lançamento do projeto Bem-Vindo ao País do Forró. Conselheiros e diretores da instituição também prestigiaram o evento, que chamou a atenção dos hóspedes pela animação do sanfoneiro e a apresentação dos brincantes vestidos com trajes típicos deste período.

A iniciativa do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, através do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur-CNC), busca estimular o comércio e o turismo do estado no mês de junho, por meio de uma caravana composta por trio pé de serra e dupla de quadrilheiros.

“Iremos fazer intervenções culturais no aeroporto, hotéis, restaurantes, bares e pontos turísticos da capital e do interior durante os 30 dias do ciclo junino”, disse o presidente do Sistema Fecomércio, Marcos Andrade, acrescentando, que o projeto visa também divulgar a cultura nordestina aos turistas, exaltando os atrativos dos festejos juninos em Sergipe por meio de ações culturais.

Da assessoria – Foto: Comunicação Sesc/Se