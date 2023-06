Fecomércio Sergipe: “A cara do São João da Família”

O “São João da Família” que acontece na praça Fausto Cardoso segue atraindo a população aracajuana. São milhares de pessoas que circulam na praça e que se encantam pela beleza do festejo. Com iluminação, cidade cenográfica, comidas típicas, artesanato e muito forró pé-de-serra, o projeto ainda vai alegrar muitas pessoas até o dia 10 de julho.

Com uma decoração que possui milhões de pontos de luz espalhados pelo ambiente, o “São João da Família” atrai até quem está de passagem. Val, ciclista que vinha em seu percurso de bicicleta com o grupo “Guardiões do Pedal”, decidiu parar o seu trajeto e aproveitar para tirar fotos dos diversos enfeites e ornamentos que decoram a praça Fausto Cardoso.

E quem se depara pela primeira vez com a festa sente algo especial. Iza, soteropolitana de 70 anos e aposentada, saiu da Bahia e vive em Aracaju há 13 anos. Quando visitou a praça pela primeira vez, decidiu acompanhar a programação de perto e todos os dias.

Com muita animação, Iza já confirmou que vai aproveitar todos os dias do evento.

De acordo com Iza, o que mais chama atenção é a cidade cenográfica, que contém as delícias das comidas típicas do nordeste e, também, muito artesanato para valorizar a cultura da nossa terra.

O “São João na Praça” também é um projeto que busca estimular o mercado no centro comercial e explorar o potencial econômico da cidade para geração de empregos. Ou seja, é uma oportunidade para o micro e pequeno empreendedor fazer uma renda extra.

Nas barracas da cidade cenográfica é onde ficam esses empreendedores que expõem os seus produtos. Nena Artesanatos e Maria José Lia vieram da Barra dos Coqueiros para compor a cidade cenográfica com a venda de materiais como bordado, crochê, patchwork e muito mais.

Dividindo a mesma barraca, as empreendedoras disseram que esse momento junino, com muitos festejos ocorrendo ao mesmo tempo, é o período de maior lucro e que o São João da Família está sendo fundamental para o faturamento de seus negócios.

E o que é melhor para capturar um momento com tanta luz do que a fotografia? Os alunos do curso de fotografia da Escola de Foto – Studio D, aproveitaram a grande iluminação dos objetos juninos para praticar suas técnicas e aprimorar as habilidades fotográficas.

O professor Daniel Barboza, que ministrou a aula, agradeceu a iniciativa do Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac que além de movimentar o comércio e valorizar a nossa cultura, acabou sendo um instrumento de formação educacional e profissional.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 12 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Imagem: Luana Cardoso

Por James Silva