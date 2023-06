Feira Cultural marca o encerramento do primeiro semestre no Instituto JCPM

Os alunos do Instituto JCPM de Compromisso Social estiveram reunidos no espaço ‘Anarriê Jardins’ na semana passada e celebraram a conclusão das aulas do primeiro semestre de 2023. Apresentações de cordel, poesias, teatro de fantoche, esquete teatral, vídeos, ilustrações, cartazes e brincadeiras juninas integraram a programação da Feira Cultural protagonizada pelos jovens no Shopping Jardins, em Aracaju.

Treze turmas participaram do evento que promoveu uma conexão entre os conteúdos e habilidades desenvolvidos em sala de aula e a cultura sergipana. Para a culminância das aulas, os alunos dos cursos ‘Preparação para o Mundo do Trabalho’, ‘Jornada Empreendedora’, ‘Inglês + Projeto de Vida’, ‘Libras’, ‘Comunica+’, ‘Inteligência Emocional’, ‘Introdução à Lógica de Programação’ e ‘Informática Básica + Conectando Habilidades’ foram desafiados a criar um projeto e, sob a orientação de um tutor, as equipes desenvolveram suas ideias.

O resultado de um mês de trabalho foi compartilhado com os colegas e os jovens aprovaram a iniciativa que, de forma lúdica e criativa, proporcionou novos aprendizados. “Tivemos a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre o nosso Estado e colocar em prática algumas habilidades, como escrever para uma apresentação, produzir slides e pesquisar na internet”, destacou a estudante Letícia Quitéria, 15 anos. “A atividade nos proporcionou amadurecimento. Aprendemos, por exemplo, a lidar com o nervosismo ao falar em público”, acrescentou Stephanie Caroline, 14 anos.

Instituto JCPM

Criado pelo Grupo JCPM em 2007, o IJCPM atua na capital sergipana desde dezembro de 2016, elevando o potencial de empregabilidade e estimulando os crescimentos profissional e pessoal de jovens de 16 a 24 anos. Além de oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional, idiomas, informática e oficinas de férias, voltados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio de escolas públicas, a instituição auxilia o jovem a ser inserido no mercado de trabalho, fazendo a ligação entre empregadores e a mão de obra recém-formada.

Em Sergipe, o Grupo JCPM administra os shoppings Jardins e RioMar Aracaju e tem importante atuação social através do IJCPM e da Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM) localizada no povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis.

Foto: Arquivo IJCPM

