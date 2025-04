Feira da Agricultura Familiar Itinerante chega ao Detran-SE, em Aracaju

Nesta quinta-feira, 5, o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran-SE) recebeu a “Feira da Agricultura Familiar Itinerante”, a ação é promovida pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e tem o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e a comercialização de produtos agroecológicos, proporcionando a comercialização de produtos frescos e de qualidade diretamente para os consumidores.

Para a diretora-presidente do Detran-SE, Naleide de Andrade, a parceria com a Seasic é de grande importância, pois é uma integração entre os órgãos e secretarias, além da oportunidade de compartilhar esses momentos com os produtores. “Pela segunda vez, recebemos a feira e temos a oportunidade de conhecer o artesanato, além de fomentar o poder econômico do estado e dos agricultores. Enquanto Detran, estamos bem satisfeitos por participar com cada um deles”, enfatiza.

Satisfeita com a procura, a produtora artesanal de cacau, Wedgela Caroline, participa pela segunda vez da feira itinerante. “Trouxe a matéria prima do chocolate, principalmente porque estamos próximo à Pascoa, além de diversas opções de produtos saudáveis, que facilitam a digestão”, conta.

A servidora Fernanda Rezende não perdeu a oportunidade e comprou um mix de produtos naturais para a mãe. “Uma experiência interessante. Provei e comprei esses mix de castanhas naturais a base de cacau”, relata.

Foto: Lillian Fiamma