Feira da Agricultura Familiar Itinerante estreará nesta semana

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) promoverá, a partir desta quinta-feira, 19, a Feira da Agricultura Familiar Itinerante. A edição nesse novo formato irá circular por diversos espaços públicos como uma ótima oportunidade para conhecer a diversidade de produtos que representam cada uma das macrorregiões do estado. Nesta primeira edição itinerante, a feira acontecerá na sede da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), às 8h.

“Iniciamos nesta semana a expansão da Feira da Agricultura Familiar em uma versão itinerante. A nossa proposta é levar a feira para diferentes bairros, atendendo a mais pessoas, promovendo um incentivo econômico para os agricultores e mais segurança alimentar e nutricional para a população”, aponta a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

Com a Feira da Agricultura Familiar Itinerante, a Seasic reafirma o seu compromisso com os agricultores familiares em apoiar a comercialização dos seus produtos para a população, assim como prover o acesso a alimentos mais saudáveis a mais pessoas. Vale ressaltar que as edições da Feira da Agricultura Familiar continuam ocorrendo na sede da Seasic na primeira quarta-feira de cada mês.

Para a diretora de Segurança Alimentar e Inclusão Produtiva da Seasic, Sabrina Oliveira, a feira representa um momento para que os agricultores ampliem as suas oportunidades de geração de renda. “É importante para a inclusão produtiva dos produtores, dos agricultores familiares, dos quilombolas e das comunidades tradicionais. Com isso, nós incluímos um amplo leque de produtores, damos espaço para a comercialização em novos pontos de comercialização para que a população tenha acesso a esses alimentos saudáveis e com qualidade diretamente da fonte, do agricultor”, destaca.

Foto: Ascom/Seasic