Feira de flores no Shopping Prêmio em Nossa Senhora do Socorro

Neste período em que comemoramos o mês das noivas e com a proximidade do Dia dos Namorados, o Shopping Prêmio está mais belo e perfumado com a Feira de Flores de Holambra, que acontece a partir de amanhã (23) até 12 de junho, na praça de eventos II.

São mais de 200 espécies de flores e plantas ornamentais, como: orquídeas, azaléias, antúrios, rosas do deserto, violetas, samambaias, bonsais, begônias, roseiras, além de plantas pendentes e exóticas como: carnívoras, alguns tipos de bromélias, plantas que podem ser cultivadas na água e as orquídeas aéreas. Tudo isso com preços a partir de R$ 5,00, como é o caso dos mini kalanchoes, hypoestes, cactos, mini suculentas, entre outras.

Holambra é uma cidade do interior do estado de São Paulo, que foi colonizada por imigrantes holandeses. Na década de 40, alguns imigrantes receberam terras do Estado brasileiro e trouxeram os primeiros bulbos e sementes, e iniciaram a produção das primeiras mudas, transformando a cidade na maior produtora de flores e plantas ornamentais da América Latina. A Feira das Flores de Holambra é uma amostra do que é produzido lá. São flores e plantas de todos os tamanhos e para todos os gostos e tipos de ambientes, tanto para ambientes internos: casas, apartamentos e escritórios; como também para ambientes externos como: varandas, jardins e quintais; além de adubos e fertilizantes, substratos, vasos, terra vegetal e acessórios para jardinagem.

Uma das características da feira é contar com colaboradores especializados, preparados para dar dicas de rega e adubação, tudo isso para que a sua planta esteja sempre bela e saudável e a sua casa e seu ambiente sempre lindo, florido e perfumado.

Serviço:

Feira de Flores de Holambra

Local: Praça de Eventos II

Data: de 23 de maio a 12 de junho.

Horário: das 10h às 22h (de segunda a sexta) e das 14h às 20h (domingo)

