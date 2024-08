Feira do Mangaio Negro acontece até a próxima sexta-feira em Aracaju

Evento reúne diversos produtos artesanais e brinda o público com apresentações culturais no Shopping Jardins

Caminhando de mãos dados com o desenvolvimento sustentável, o Shopping Jardins brinda o público com a Feira do Mangaio Negro. Até sexta-feira, 30 de agosto, 10 afroempreendedores de Sergipe estarão reunidos na Praça de Eventos Orquídea, em frente às lojas Kalunga e Nagem, apresentando aos visitantes diversos produtos artesanais. A programação conta também com apresentações do Bloco Afro Descidão dos Quilombolas e roda de capoeira. A feira está aberta ao público das 10h às 22h e o acesso é gratuito.

Itens de moda e acessórios, como bolsas e roupas em crochê, peças de arte, objetos feitos com material reciclável, panos de prato, acessórios em capim dourado, bonecas de pano, doces, cocadas e biscoitos caseiros integram o diversificado mix do evento. Entre os expositores, estão Negra Luz, Epic Arts, Preta Josy Crochê, Mowa Crochês, Elaine Arte & Cultura, Bag Moderna, Bonecas da Clau, Pupa 79, Santa Salu Doce Caseiro e Dona Val Biscoitos e Cocadas.

A Feira do Mangaio Negro é uma iniciativa da produtora cultural, Tatiane Costa. “Em 2017 realizamos a primeira edição da Feira do Mangaio, com o objetivo de valorizar e dar visibilidade a empreendedores locais. No ano seguinte, lançamos a Feira do Mangaio Negro, ampliando o alcance e a visibilidade dos afronegócios”, relata.

Durante o evento, a cultura afro também ganha destaque. Confira a programação:

Quarta-feira, 28 de agosto

18h – Bloco Afro Descidão dos Quilombolas

Quinta-feira, 29 de agosto

19h – Roda de Capoeira Angola com o Grupo Lineart

Sexta-feira, 30 de agosto

18h – Bloco Afro Descidão dos Quilombolas

Feira do Mangaio Negro

O quê? Feira com produtos artesanais diversos feitos por afroempreendedores e apresentações culturais.

Quando? De 28 a 30 de agosto, quarta a sexta-feira, das 10h às 22h.

Onde? Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Kalunga do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação