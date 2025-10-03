Feira Literária Infantil com Escritores Sergipanos inicia hoje no RioMar Aracaju

De hoje até domingo (5), o RioMar Aracaju acolhe a Feira Literária Infantil com Escritores Sergipanos, evento que celebra a literatura local e o universo infantojuvenil. Com curadoria da Literarte-Se e da Academia dos Saberes de Aracaju e da Sustentabilidade (Asas), a feira reúne 24 autores sergipanos e oferece uma programação gratuita e diversificada para toda a família.

Durante os três dias, o público poderá participar de sessões de autógrafos, contação de histórias, recitais, apresentações musicais, oficinas de slime (dias 3 e 4, das 10h às 22h), campeonato de Lego, feirinha geek com jogos e fliperamas do Retrô Games, além do divertido Encontrinho de Labubu (sábado, dia 4, às 15h). A feira acontece no Piso L2, ao lado da Camicado. A entrada é gratuita, mediante cadastro no App RioMar Aracaju.

Confira os autores que estarão participando do evento: Sophia Nogueira, Gisele Kessia, Cristiane RBM, Patrícia de Carvalho, Romero Crispim, Michelle Carvalho, Marineide Macedo, Telma Costa, Elaine Regina Gomes, Edilma Rainha, Luciano Santos Santana, Gabriel Nogueira Júnior, Viviane Fernandes, Alana Freitas, Isys Lorrany, Marcos Vinicius, Maria Vania Bandeira de Matos, Lúcia Maria de Oliveira, José Mirabel dos Santos, Ellen Lima, Everaldo Pinto Fontes, Sergio Araujo, Edinete Santos e Maria Rita dos Santos.

