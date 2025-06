Feira Nova receberá investimento de mais de R$ 2 milhões em obras

A população do município de Feira Nova, médio sertão sergipano, a 105 km da capital, celebrou o anúncio de mais obras de mobilidade feita pelo Governo do Estado, nesta sexta-feira, 6, durante a 49ª edição do Programa ‘Sergipe é aqui’.

A fim de contribuir ainda mais para a mobilidade, facilitando o cotidiano dos munícipes, o governador Fábio Mitidieri autorizou a implantação de 12 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, com recursos de R$ 907.560,00, e dez mil metros quadrados de pavimentação granítica, onde serão investidos R$1.446.800,00, um total de R$ 2.354.360 nas duas intervenções.

Proprietário de uma lanchonete na cidade, Ariosvaldo Francisco dos Santos contou que as obras contribuirão para a vida dos moradores. “Este tipo de obra melhora a cidade, facilita o tráfego, reduz a manutenção dos veículos e fica mais fácil para quem anda a pé. O Governo está de parabéns por trazer essa bênção para nós”, afirmou.

Empolgada com o anúncio das obras, a lavradora Adriana Nascimento disse que o município está com outro aspecto. “Estou achando o máximo, porque tem muitas ruas calçadas, as vias de chão são poucas, sem contar nas outras que foram asfaltadas. Com essas novas pavimentações anunciadas hoje será ainda melhor para o povo e a cidade ficará ainda mais bonita”, ressaltou.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, o benefício das pavimentações estão além do valor investido. “O Governo do Estado sabe que uma rua pavimentada eleva a autoestima de quem mora nela, possibilita o desenvolvimento socioeconômico e valoriza os imóveis. Este tipo de ação tem acontecido nos oito territórios sergipanos e em Feira Nova não tem sido diferente. Concluímos

10 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica e estamos executando 11 mil metros quadrados de calçamento em paralelepípedo. São dezenas de vias beneficiadas, cerca de R$ 2,4 milhões em investimentos, que somados aos de intervenções autorizadas anteriormente, se aproximam de R$ 5 milhões e que são convertidos em mais dignidade e qualidade de vida para os feiranovenses”, frisou.

Foto: Sedurbi