Feirão de veículos seminovos e exposição de carros antigos acontece no RioMar Aracaju

Quem está pensando em adquirir um veículo seminovo, não pode deixar de conferir o Cars Feirão de Automóveis, que acontece na área externa do RioMar Aracaju, até o domingo, 2 de julho.

O feirão promovido pela empresa Favoritos Eventos, reúne as concessionárias Revemar, Contorno, Concorde e Automania e Aracaju Automóveis, oferecendo grandes marcas, com as menores taxas de juros do mercado e facilidades no financiamento.

Além da comercialização dos automóveis, o cliente também poderá apreciar a exposição de carros do Antigos do Farol, instalada anexo ao feirão.

Exposição de carros antigos.jpg

O Cars Feirão de Automóveis funciona nesta sexta até às 20h. No sábado, o atendimento ao público é das 10h às 20h e no domingo, das 11h às 17h. Acelera para o RioMar Aracaju e confira todas as oportunidades para trocar de carro ou adquirir um automóvel seminovo!

Serviço

O quê? Cars Feirão de Automóveis, com carros seminovos e exposição de carros do Antigos do Farol.

Quando? Até domingo, 2 de julho.

Onde? Área externa do RioMar Aracaju, em frente ao deck park – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Concessionárias participantes? Revemar, Contorno, Concorde e Automania e Aracaju Automóveis

Acesso? Gratuito

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação