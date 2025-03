Feirinha da Gambiarra acontece domingo com música, empreendedorismo e economia criativa

A Feirinha da Gambiarra retorna neste domingo, 30, a partir das 16h, no Parque dos Cajueiros, para uma edição especial. Com entrada gratuita, o evento reúne expositores de diversos segmentos, gastronomia, música e um espaço exclusivo para as integrantes da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras, fortalecendo o protagonismo das mulheres na economia criativa.

Nesta edição, as empreendedoras da Rede terão a oportunidade de expor e comercializar seus produtos, resultado de um intenso processo de capacitação ao longo dos últimos meses. A iniciativa reafirma o compromisso da Feirinha com o fomento ao empreendedorismo feminino e a valorização do trabalho de mulheres que transformam seus talentos em negócios sustentáveis.

“A Feirinha da Gambiarra sempre foi um espaço de troca, crescimento e visibilidade para pequenos empreendedores. No mês das mulheres, dar ainda mais destaque às empreendedoras da Rede é uma forma de reconhecer suas trajetórias e o impacto que têm na economia local”, destaca a coordenadora da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras, Isabele Ribeiro.

Música, lazer e cultura em um só lugar

Além dos expositores e do espaço dedicado às empreendedoras, o evento conta com uma programação musical vibrante. Joésia Ramos, Os Faranis e DJ Anny B comandam o palco, garantindo uma trilha sonora diversificada para o público.

A Feirinha também mantém seus espaços tradicionais, com área gastronômica recheada de sabores, karaokê para quem quiser soltar a voz e uma área kids, tornando o evento uma opção de lazer para toda a família.

Apoio e realização

A 36ª edição da Feirinha da Gambiarra conta com o patrocínio do Banco do Nordeste (BNB) e financiamento do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (MDB).

Obará Comunicação Integrada