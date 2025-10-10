Feirinha da Gambiarra realizará edição especial com o tema ‘Batida Sergipana’ na Orla da Atalaia

A edição acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro e propõe a união entre a tradição e a inovação da cultura popular sergipana

Nos dias 8 e 9 de novembro, a Feirinha da Gambiarra realizará mais uma edição dessa iniciativa que tem impulsionado o empreendedorismo sergipano. Desta vez, o evento acontecerá no estacionamento da Orla de Atalaia, ao lado do restaurante Sal & Brasa. Com entrada gratuita, a organização inovou na programação, que antes ocorria apenas aos domingos, e agora na edição de novembro, acontecerá durante dois dias com atividades voltadas à arte, economia criativa e cultura popular.

Nesta edição, os sergipanos e turistas, poderão conhecer várias manifestações culturais e históricas de Sergipe. Lambe Sujo e Caboclinhos, Chegança, Cacumbi, Taieira, Bacamarteiro, Reisado, São Gonçalo e Parafuso são algumas das expressões culturais que fazem parte da identidade visual da edição, reforçando o sentimento de pertencimento e a valorização das raízes sergipanas.

Além das apresentações de grupos populares, a programação inclui rodas de conversa da Prosa Gambiarra, que vão discutir temas ligados à economia criativa, como moda autoral, design, tecnologia e identidade cultural. Também haverá uma exposição interativa sobre a cultura popular sergipana e um desfile colaborativo com estilistas locais, que irão apresentar criações inspiradas em elementos folclóricos. Toda a programação contará com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade ao público.

Para a idealizadora e curadora da feirinha, Isabele Ribeiro, a ‘Batida Sergipana’ representa um marco na trajetória do projeto. “Essa edição é uma celebração da nossa identidade. Queremos conectar o público com as tradições que moldam a cultura sergipana e, ao mesmo tempo, mostrar como elas dialogam com o presente por meio da arte, da moda e da criatividade. É um encontro com tudo aquilo que nos torna sergipanos e um dos grandes destaques dessa edição é que os expositores também poderão comercializar seus produtos gratuitamente”, destacou.

O evento, que é realizado pelo grupo Gambiarra, localizado no município de Aracaju (SE), e pelo Governo Federal, através da Política Nacional Aldir Blanc do Ministério da Cultura, se consolidou como um dos principais projetos de economia criativa de Aracaju, reunindo expositores de arte, design, gastronomia, brechós, literatura e produtos sustentáveis.

Texto e foto Tirzah Braga