Feirinha da Gambiarra será promovida pela primeira vez em São Cristóvão

No próximo dia 14 de dezembro, São Cristóvão, cidade histórica e mãe de Sergipe, será palco de uma edição inédita da Feirinha da Gambiarra. O evento, que acontecerá das 15h às 21h, terá como cenário a Praça São Francisco, um dos principais cartões postais da cidade e Patrimônio Cultural da Humanidade. Com entrada gratuita, a Feirinha promete transformar esse espaço histórico em um verdadeiro centro de arte, cultura e economia criativa sergipana.

A Feirinha da Gambiarra, que visa dar visibilidade ao trabalho de artesãos, artistas e pequenos empreendedores, está com inscrições abertas para expositores. “Esse evento é uma oportunidade incrível para quem cria e para quem consome. A Gambiarra não é só uma feira, é uma vivência que conecta o público ao trabalho artesanal e criativo dos nossos talentos locais. Cada peça exposta, cada criação, conta uma história e traz consigo um pedaço da nossa cultura, da nossa arte e da nossa identidade. Estou muito feliz por trazer a Feirinha para um lugar tão simbólico e rico em história como São Cristóvão”, afirma Isabele Ribeiro, idealizadora do evento.

O evento é uma celebração da economia criativa de Sergipe, e o contexto histórico da cidade, com sua arquitetura colonial e sua forte relação com a cultura local, faz dela o lugar ideal para abrigar essa edição especial. “A Praça São Francisco é o cenário perfeito para essa edição. É um lugar que pulsa história e cultura, e receber a Feirinha aqui é uma maneira de homenagear e reforçar o nosso compromisso com a valorização da arte local”, reforça Isabele.

Além de promover a arte e cultura local, a Feirinha da Gambiarra também promove um consumo consciente, convidando o público a apoiar diretamente os produtores e artistas locais. Para os expositores, a Feirinha representa uma chance única de divulgar seus trabalhos, ganhar visibilidade e fortalecer sua marca. Para o público, é uma oportunidade de vivenciar a rica diversidade cultural de Sergipe, além de consumir de maneira responsável, valorizando o que é feito de forma autêntica e genuína.

Essa edição especial da Feirinha da Gambiarra é realizada através do Edital nº 07/2023 (Ilma Fontes) e pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (FUNCAP) e Governo Federal.

Foto: Rafael Borgatto

Por Obará Comunicação Integrada