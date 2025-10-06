FelizCidade chega ao Conjunto Augusto Franco com manhã de lazer para crianças com Yandra

A manhã do último domingo (5) foi de alegria e confraternização no Conjunto Augusto Franco, no bairro Farolândia, com mais uma edição do Programa FelizCidade, promovido pela deputada federal Yandra Moura (União) e pelo ex-deputado federal André Moura (União). A ação, que celebra o Mês da Criança, levou recreação, brincadeiras e serviços gratuitos para as famílias da comunidade.

O evento contou com o apoio das lideranças locais vereador Joaquim da Janelinha, Wilson Nunes, Moura da Farmácia, Melhor da Farolândia e Fábio da Copiadora, que contribuíram para a realização da atividade e a mobilização dos moradores. Também marcaram presença o ex-deputado federal Fábio Henrique, o vereador Maurício Maravilha e o ex-vereador Cícero do Santa Maria.

Durante o encontro, Yandra Moura destacou a importância de manter o projeto que iniciou em seu primeiro ano de mandato ativo em diferentes bairros da capital. “O FelizCidade nasceu no primeiro ano do nosso mandato e segue firme, levando lazer, carinho e atenção às nossas crianças e famílias. Estar presente em cada comunidade é uma forma de reafirmar nosso compromisso com quem mais precisa”, afirmou a deputada.

Com mais essa edição, o FelizCidade 2025 continua fortalecendo a união entre poder público, lideranças comunitárias e população, celebrando a infância e espalhando esperança por toda Aracaju.

Assessoria de Imprensa