FelizCidade com Yandra Moura leva alegria ao bairro Japãozinho em mais uma edição

A deputada federal Yandra Moura (União) realizou nesta sexta-feira (3) mais uma edição do Programa FelizCidade, desta vez no bairro Japãozinho, em Aracaju. O evento, que faz parte das comemorações do Mês da Criança, levou um dia repleto de atividades recreativas, brincadeiras e integração para as famílias da comunidade.

A ação contou com o apoio do ex-vereador Augusto do Japãozinho, liderança local que contribui com o fortalecimento do projeto.

Durante o evento, Yandra destacou o carinho especial que o bairro tem pelo ex-deputado federal André Moura, parceiro da iniciativa e responsável por viabilizar recursos que resultaram em obras e melhorias importantes para o Japãozinho. “O trabalho do ex-deputado André deixou marcas positivas aqui. A população reconhece e agradece com carinho todo o esforço dedicado à melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida da comunidade”, ressaltou a deputada.

Com o sucesso de mais uma edição, o FelizCidade segue fortalecendo o compromisso de Yandra Moura com as crianças e famílias aracajuanas, levando alegria, atenção e esperança a cada novo bairro visitado.

Texto e foto assessoria