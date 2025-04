Feriado prolongado: SMTT registra 25 acidentes: 14 sem vítimas e nove com feridos

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou o quantitativo das ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) durante o feriado prolongado, de 17 a 21 de abril.

No total, foram contabilizadas 163 chamadas um número considerado baixo em comparação com semanas regulares de trabalho.

A redução no fluxo de veículos, típica de feriados como o da Páscoa, contribuiu diretamente para a queda no número de sinistros e outras ocorrências. A menor movimentação nas vias resultou em menos chamados e mais tranquilidade no trânsito da capital sergipana.

Mesmo com o tráfego mais leve, os acidentes de trânsito ainda se destacaram entre os principais registros da CCO. Ao todo, foram 25 acidentes: 14 sem vítimas e nove com pessoas feridas.

Além das ocorrências relacionadas a acidentes, a central também atendeu a 17 chamados por estacionamento em frente a garagens e realizou 35 intervenções por estacionamento irregular em calçadas, o que compromete a mobilidade de pedestres e a acessibilidade urbana. Também foram feitas anotações de buracos nas vias públicas.

Para o coordenador da CCO, Fábio Bulandeira, o feriado prolongado foi de tranquilidade no trânsito, reflexo da redução na circulação de veículos. Ele destaca a importância do trabalho contínuo da central para garantir a fluidez e a segurança viária na cidade.

“Tivemos um feriado relativamente calmo nas ruas, o que ajudou bastante na atuação da central. Mesmo assim, seguimos monitorando a cidade em tempo real, prontos para agir sempre que necessário. Nosso objetivo é garantir que o trânsito funcione bem, e a colaboração da população é essencial para isso”, afirmou Bulandeira.

A SMTT reforça que a população pode acionar a Central de Controle Operacional pelo número 118 para denunciar irregularidades ou solicitar apoio em situações emergenciais.

Com informações da SMTT