Festa do Candeeiro em Canindé com shows de Limão com Mel, Alcymar Monteiro e mais

A partir desta segunda-feira (17), Canindé de São Francisco se veste a caráter para a tradicional Festa do Candeeiro, que segue até o dia 29 de junho. O evento, que celebra a cultura local e reúne a comunidade, promete muita animação com shows, quermesses e o famoso Casamento do Matuto.

Entre as atrações musicais confirmadas estão Limão com Mel, Alcymar Monteiro, Iguinho e Lulinha. A festa também contará com apresentações de quadrilhas juninas e grupos folclóricos.

Confira a programação completa:

17/06

Local: Forródromo

Raelves Mota (Farra dos Boys)

Maria Clara

Danilo Brow

Limão com Mel

18/06

Local: Forródromo

Geraldo Cardoso

Alcymar Monteiro

Tierry

Ávine Vinny

19/6

Local: Concentração no Projeto Califórnia (Sr. Tita)

Horário: 15h

Animação com Paulo Nunes

Casamento do Matuto

Parque de Vaquejada – Geninho Batalha

22/06

Local: Orla Salomão Porfírio de Britto

Yasmin Inácio

João Cantor

Mayara Santana

29/06

Local: Curituba

Iguinho e Lulinha

Luanzinho

Brasas do Forró

