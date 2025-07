Festa do Cardoso reafirma tradição e prestígio popular em Tomar do Geru

Organizada pelo ex-vice-prefeito e ex-vereador, Totinha e sua família, 29ª edição do evento reuniu autoridades, atrações culturais e um grande público no Recanto dos Netos

O município de Tomar do Geru viveu um dia especial no último domingo, 20, com a realização da 29ª Festa do Cardoso, evento já consolidado no calendário cultural do município. Promovida pela expressiva liderança Totinha e sua família, a festa atraiu centenas de pessoas para o Recanto dos Netos, em uma celebração marcada por muita alegria, música e fortalecimento das raízes populares geruenses.

O evento contou com apresentações de Toinho Sanfoneiro, Camila Show, Zezito Moraes e Roberto Mendes, além de brincadeiras como pau de sebo e cabo de guerra, que garantiram diversão para todas as idades. Como já é tradição, foram sorteados diversos prêmios, incluindo eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e utilidades para o lar, reforçando o caráter solidário e comunitário da festividade.

A Festa do Cardoso também foi prestigiada por importantes autoridades, como o deputado estadual e secretário-chefe da Casa Civil Jorginho Araujo, a deputada federal Delegada Katarina Feitosa e o prefeito de Muribeca, Mário de Sandra.

Texto e foto assessoria