Festa do Mastro de Capela será iniciada nesta quinta-feira

A tradicional Festa do Mastro de Capela completa 85 anos neste ano. A programação de 2024 será iniciada na quinta-feira (27), “A Festa Mais Linda do Brasil”.

O primeiro dia de evento começa com a Missa do Fogueteiro e a missa será realizada na Igreja Matriz Nossa Senhora da Purificação.

Em seguida ocorrerá a entrega do Prêmio Anderson de Melo, homenageando personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da Festa do Mastro, no Arraiá do Lampião, instalado na Praça da Matriz.

Na sexta-feira (28), com Fogo na Saia, Adelmário Coelho, Xand Avião, Mastruz com Leite e Henry Freitas.

No sábado (29) à tarde, acontece o Folguedo da Baiana, cortejo que percorre as ruas da cidade em busca de brindes para serem pendurados no Mastro. À noite, a programação artística conta com Correia dos Oito Baixos, Danielzinho Júnior, Maiara e Maraísa, Taty Girl e Tarcício do Acordeon.

E no domingo (30) é realizado a Busca do Mastro. Com início às 08h, em frente à sede da Prefeitura de Capela, onde os capelenses vão até o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco em busca do mastro.

Embalados ao som de Bell Marques, os foliões percorrerão as ruas do centro de Capela até o local onde o Mastro será fincado e erguido para a queima, que ocorrerá pela noite junto a brincadeira de espadas.

Foto: Tarcísio Dantas