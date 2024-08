Sergipe: Festas juninas impulsionaram crescimento do comércio

O comércio sergipano apresentou um desempenho positivo no mês de junho, com crescimento nas vendas tanto do varejo restrito quanto do ampliado. Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgados pelo IBGE e analisados pelo Núcleo de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, revelam que o volume de vendas do varejo restrito aumentou +2,1% em comparação com o mesmo mês do ano passado, enquanto a receita nominal registrou um crescimento ainda mais expressivo, de +8,3%.

Ao analisar o desempenho do primeiro semestre, a tendência de crescimento se mantém. As vendas do varejo restrito acumularam um aumento de +5,3% em relação ao mesmo período de 2023, e a receita nominal avançou +9,3%. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, comentou o resultado comercial de junho.

“Junho é um mês em que o comércio se movimenta bastante, devido às festas juninas que aqui são as mais longas do ano, com 60 dias de duração. Então os resultados da primeira metade do período junino em Sergipe já são significativamente importantes, pois houve um crescimento considerável diante de junho do ano passado. O que indica claramente que as pessoas foram mais às compras no período, principalmente para artigos de vestuário, calçados e alimentos”, disse Andrade.

O varejo ampliado, que inclui os setores de veículos e materiais de construção, também apresentou resultados positivos. As vendas cresceram +1,6% em junho, na comparação anual, e a receita nominal registrou um aumento de +6,6%. No acumulado do ano, as vendas do varejo ampliado cresceram +6,2% e a receita, +9,2%. O economista Marcio Rocha explica fatores que influíram na movimentação do comércio no estado em junho.

“Os resultados positivos do comércio sergipano em junho indicam um cenário favorável para a economia do estado. A alta nas vendas demonstra a confiança do consumidor e a retomada da atividade econômica com muita força após a pandemia, além dos investimentos em turismo que fizeram circular muitos recursos em nossa economia. Junho é sabidamente um mês de crescimento em nossa economia, pois vemos o comércio movimentar com mais força e isso eleva também a nossa geração de empregos”, afirmou o economista.

Foto James Silva

Por Márcio Rocha