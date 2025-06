Festejos juninos 2025 agitam os quatro cantos de Sergipe com alegria e tradição

Os festejos juninos fazem parte do período mais esperado do calendário cultural de Sergipe. Este ano, o São João no ‘país do forró’ está ainda mais em evidência graças aos importantes investimentos do Governo do Estado para promoção e divulgação do Arraiá do Povo e da Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju, com 60 dias dos mais aconchegantes festejos juninos à beira-mar do Brasil. Destaque também para cidades com potencial turístico, a exemplo de Estância, Lagarto e Canindé do São Francisco. Com programação diversificada, essas e outras cidades oferecem, além de shows de bandas locais e nacionais, apresentações de quadrilhas juninas, trios pé de serra e gastronomia típica, atributos que constituem o turismo cultural como motor para o desenvolvimento do setor.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que festejos juninos são essenciais para promover a cultura, movimentar a economia local e impulsionar o turismo, gerando emprego e renda. “O São João sergipano é um espetáculo cultural sinônimo de alegria, união e muita festa, para o qual todos são convidados a vivenciar uma experiência única, inesquecível e marcada por muita animação não só na capital. Afinal, a efervescência dos festejos juninos também toma conta das cidades nos quatro cantos do estado, inclusive, as que têm maior potencial turístico não apenas neste período, mas, também, no restante do ano”, ressalta.

Um exemplo é Estância, cidade do litoral sul, a 70 quilômetros da capital, Aracaju. Famosa pelo turismo sol e praia, destaca-se também pela tradição, cultura popular e hospitalidade do povo, o que transforma o município durante os festejos juninos. O secretário do Turismo de Estância, Allan Alberto de Oliveira, exalta o grande potencial turístico da cidade, onde a população e os visitantes vivenciam uma das épocas mais atrativas do ano.

Segundo Allan Alberto, as festas juninas atraem visitantes de diversas regiões, inclusive, muitos turistas de outros estados, e movimentam a economia. Além disso, na opinião dele, valorizam as expressões culturais autênticas, assim como a culinária típica, o que fortalece a identidade local. “Em Estância, os festejos juninos são tradicionais com movimentações artísticas e culturais próprias, exemplo da batucada e do barco de fogo, importante elemento identitário estanciano, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe”, considera. Inclusive, Estância é conhecida como a ‘Capital Brasileira do Barco de Fogo’.

O secretário municipal pontua também que as festividades do período não são somente pelos atrativos musicais e artísticos, mas, principalmente, pelo povo, que se movimenta e que vive os 30 dias do mês de junho com muita alegria. “As ações do Governo do Estado na promoção do destino Sergipe favorecem muito o desenvolvimento do turismo. A promoção do estado nos mercados nacionais contribui muito para a atração de turistas e visitantes nesse período junino aqui, no município de Estância”, frisa.

Programação junina

Após a realização da Salva Junina no dia 31 de maio, em Estância, entre os dias 18 e 29 de junho, a programação continua no Forródromo Rogério Cardoso, com shows musicais. Entre a apresentação de um artista e outro, numa área reservada do evento, há a esperada corrida de barcos de fogo e também a soltura de buscapés.

Em Lagarto, a 75 quilômetros de Aracaju, a programação do Festival da Mandioca conta com shows de artistas locais e nacionais entre os dias 24 de maio e 20 de julho, com eventos em diferentes povoados do município. Vale destacar que os principais dias do festival serão 23, 24, 27, 28 e 29 de junho, na Praça do Tanque Grande.

Outro município que aposta fortemente nos festejos juninos é Canindé do São Francisco, no sertão sergipano, onde o cenário dos Cânions de Xingó oferece uma moldura única para a celebração. Com o slogan “Prepare o coração e a bota”, o Arraiá dos Cânions 2025 reúne uma diversidade de ritmos e estilos que compõem o forró e as suas vertentes. Desse modo, promove a valorização da cultura nordestina e dos artistas da região. A programação foi iniciada no começo de junho e será retomada nos dias 21, 22, 23 e 28 deste mês.

No Agreste Central sergipano, o ‘São João de Areia Branca: onde o forró começa’ teve a abertura no final de maio, nos dias 30 e 31. Agora, a programação tradicional festiva será retomada nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho. Já em Capela, o ‘maior São Pedro do Brasil’, a tradicional Festa do Mastro, que acontece há 86 anos. Há ainda a Sarandaia, concurso da Rainha do São Pedro, Marcação do Mastro, além das apresentações de grupos culturais, folguedos e quadrilhas juninas. Os shows de artistas locais e nacionais acontecem nos dias 19, 26, 27, 28 e 29 de junho.

A programação dos festejos juninos também fervilha em Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju, com a realização da 32ª edição do Forró Siri. A festa é Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe e conta com mais de 20 dias de programação, iniciada no dia 31 de maio, que mescla grandes nomes nacionais e artistas da cidade, com atrações distribuídas em vários pontos do município, sendo o grande palco, a Arena Siri, no Distrito Industrial de Socorro, nos dias 27, 28 e 29 de junho.

