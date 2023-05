Festejos juninos: saiba como solicitar ligação provisória de energia

Serviço precisa ser solicitado com antecedência de 5 dias uteis

O São João é um momento muito esperado por comerciantes locais para ganhar uma renda extra, além da realização de festejos durante o mês de junho. A Energisa alerta que antes de abrir comércios temporários e realizar festas, é importante solicitar a ligação provisória com antecedência.

O coordenador de Atendimento da Energisa em Sergipe, Rosano Freitas, explica que a ligação provisória é um pedido realizado por escrito à Energisa para que ela disponibilize cabos elétricos da rede em local que eles sejam conectados a uma instalação elétrica de um evento com data para início e fim. “A ligação provisória é uma forma de garantir a segurança e evitar choques elétricos e acidentes fatais, além de ter o serviço regularizado e sem o risco de ser autuado por furto de energia que é crime”, alerta Rosano.

As ligações provisórias devem ser informadas à Energisa com antecedência mínima de cinco dias úteis. O cliente deve ir até uma agência da Energisa e informar o período em que a energia será utilizada, apresentar RG, CPF, e obrigatoriamente a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) além da relação dos equipamentos que serão usados no estabelecimento com suas respectivas potências, em watts ou kilowatts.

“Evento em local público deverá ainda ter a liberação do órgão público para funcionamento, entre outros possíveis documentos. Com essas informações, a concessionária vai calcular o valor do consumo e emitirá o boleto que deve ser pago pelo cliente. Após a confirmação do pagamento, a ligação provisória é autorizada”, explica Rosano.

