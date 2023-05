Festejos juninos serão divulgados em caravana pela ABIH-SE, Prefeitura de Aracaju e Governo de Sergipe

A partir desta segunda-feira (29), terão início as primeiras ações dos projetos Viva Sergipe e Viva Aracaju, executados pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE), em parceria com o Governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju.

Os convênios foram assinados no mês de maio, e o objetivo principal é divulgar o nosso Estado e capital em vários estados do país, começando pela Bahia. O grupo sairá de Aracaju às 7h, com concentração no Farol da Farolândia, dando início ao calendário oficial de divulgação.

A caravana irá percorrer as cidades de Alagoinhas, Feira de Santana, Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari entre os dias 29 e 31 de maio. Em Alagoinhas, nesta segunda-feira, o grupo fará visitas nas agências de viagem, distribuindo material promocional e brindes para os agentes, divulgando as programações do Forró Caju e Arraiá do Povo.

Ainda na segunda, 29, a caravana estará em Feira de Santana, cidade com 620 mil habitantes, e que pela proximidade com Aracaju, é considerada como um polo de atração importante de turistas para Sergipe. Na programação, às 19h, um jantar com agentes de viagem, quando será exibido um vídeo promocional de Sergipe produzido pela ABIH-SE, seguido de uma apresentação mostrando todo o potencial que temos para os viajantes locais.

Na terça-feira, 30, é a vez de Salvador. Pelo dia, blitz nas agências de viagem, e à noite, um novo encontro com os agentes locais de viagem. Nas reuniões, a ABIH-SE volta a apresentar o nosso destino como um local viável e prazeroso para passear, curtir as férias ou simplesmente se divertir com a família e os amigos. E na volta, no dia 31, o grupo fará blitz nas cidades de Camaçari e Lauro de Freitas.

As ações na Bahia ainda contarão com a divulgação de uma campanha publicitária em outdoors, emissoras de rádio e impulsionamento nas redes sociais.

Por Ascom/ABIH-SE

Foto Arquivo ABIH-SE