Festival da Gente 2023 é destaque no fim de semana em Simão Dias

Durante os dias 28, 29 e 30 de julho, Simão Dias foi palco do Festival da Gente 2023, o maior e melhor evento da região. Ao todo, 13 atrações locais e de renome nacional fizeram a festa de simãodienses e visitantes.

No palco Vicente Ferreira de Souza e nas Avenidas Construtor João Antônio de Santana e Coronel Loiola, passaram as bandas Calcinha Preta, Pablo, Xanddy Harmonia, José Augusto e Unha Pintada, dentre outros artistas.

O Festival da Gente foi aberto na noite da sexta-feira, 28 de julho, com shows de cinco bandas: Júnior Santos, Somos Loucos por Forró, Calcinha Preta, Unha Pintada e Berg Rabelo.

A banda Calcinha Preta Além levou os simãodienses e visitantes ao delírio, com as músicas mais tocadas do grupo forrozeiro. No momento do show, a Prefeitura de Simão Dias fez uma linda homenagem à artista local Paulinha Abelha, integrante da banda por muitos anos. A Calcinha Preta também fez a doação de todo o cachê do show para a compra de cestas básicas.

Também como atração da primeira noite, Unha Pintada, prata da casa, sucesso por onde toca, embalou a multidão com novos e antigos sucessos. Aguardado por todos e com um repertório romântico, o cantor José Augusto contou e encantou o público que o esperava com muita ansiedade na segunda noite de Festival da Gente em Simão Dias. “A Minha História”, “Sábado”, “Chuvas de Verão” e “Aguenta Coração” foram algumas das canções famosas cantadas pelo artista carioca.

Sucesso de público em todo o país, o cantor de Candeias na Bahia, Pablo, substituiu José Augusto no palco e logo mostrou a que veio. Fez um grande show que vai entrar para a história de Simão Dias. O segundo dia de evento ainda teve shows de Diego Amante, Kelly Furtado e a banda Forró dos Play’s.

No terceiro e último de festa, a tarde ensolarada do domingo (30 de julho) foi o palco principal para os arrastões de Xanddy Harmonia e Seeway, nas Avenidas Construtor João Antônio de Santana e Coronel Loiola. Ex-integrante do Harmonia do Samba, Xanddy arrastou milhares de foliões simãodienses e todas as regiões de Sergipe e de outros Estados.

Para fechar o Festival da Gente com chave de ouro, outro artista de Simão Dias, o cantor Pedro Higgor, também se apresentou para os presentes na Praça da Juventude.

O evento contou com forte esquema de segurança, auxiliados pela Polícia Militar, GATI, Guarda Municipal, Polícia Comunitária e segurança particular. Sem contar com detectores de metal na entrada e câmeras de vigilância em 100% do espaço do evento. A Secretaria de Saúde também disponibilizou equipe médica com ambulância de prontidão.

Outro fator importante é que o Festival da Gente movimentou a economia e gerou emprego e renda para os simãdienses. O evento que foi organizado pela Prefeitura de Simão Dias acabou, mas daqui a 365 dias ele estará de volta com uma nova programação e com a manutenção da marca de melhor e maior evento da região.

