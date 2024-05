FESTIVAL DA MANDIOCA 2024 EM LAGARTO TERÁ: WESLEY SAFADÃO, NADSON O FERINHA, FELIPE AMORIM E MUITO MAIS

O Festival da Mandioca 2024 está prestes a começar em Lagarto, prometendo reunir milhares de pessoas para celebrar essa tradição tão amada pela nossa comunidade. Preparem-se para dias repletos de música, dança e cultura.

As festividades têm início já no dia 26 de maio, com a “Retirada do Mastro”, uma festa que é Patrimônio Imaterial do município, conforme a Lei nº 1.091 de 27 de março de 2023. Já nas primeiras horas da manhã, a concentração é na comunidade rural do Limoeiro, onde é feita a retirada de uma árvore de eucalipto e saem em cortejo, esse ano, animados por “Seeway Elétrico” e “Alcymar Monteiro”.

A programação continua com o Concurso do Festival da Mandioca, no dia 29 de maio. Seguido do VI Concurso de Quadrilhas Juninas Mestre Éder Santana, entre os dias 04 e 08 de Junho, no Ginásio Ribeirão.

Programação Oficial

01 de Junho – Sábado

– Arraiá da Rua de Laranjeiras:

– Marcelo Lacerda

– Ivânio Ramos

– Elton Motta

16 de Junho – Domingo

– Casamento Caipira do Brejo:

– Helder Nascimento (Trio – Cavalgada)

– Beijo Gelado

– Berg Rabelo

– Marcos Paiol

22 de Junho – Sábado

– Festival – Praça do Tanque Grande:

– Anderson – Ferinha

– Israel e Rodolfo

– Zueirões do Forró

– Igor Sanfona

– Lucas Ritchelle

– Taty Girl

23 de Junho – Domingo

– Festival – Praça do Tanque Grande:

– Trio Ave Rara

– Carlos Rabelo

– Maiara e Maraisa

– Erivaldo de Carira

– Di Piseiro

– Big Love

– Nadson o Ferinha

24 de Junho – Segunda

– Festival – Praça do Tanque Grande:

– Antenor Nunes

– Helder Nascimento

– Simone Mendes

– As Patricinhas do Forró

– Fogo na Saia

– William Maya

28 de Junho – Sexta-feira

– Festival – Praça do Tanque Grande:

– Walter Nogueira

– Mastruz com Leite

– Marcelo Lacerda

– Cintura Fina

– Wesley Safadão

– Forró 10

29 de Junho – Sábado

– Festival – Praça do Tanque Grande:

– Bruninho

– Fabrício Dr

– Tayrone

– Cássio Júnior

– Henry Freitas

– Paulo Santos

– Felipe Amorim

30 de Junho – Domingo

– Casamento Matuto Colônia Treze:

– NB – O Envolvente

– Thiago Aquino

– Dedé Brasil e Jeane Lins

– Forró dos Manos

07 de Julho – Domingo

– Casamento Caipira Jenipapo:

– Jotão Vaqueiro

– Abraão

– Rafinha o Big Love

– Léo Lins

14 de Julho – Domingo

– Casamento Caipira Brasília:

– Jam Brasil

– Devinho Novaes

– Di Mamãe

Não perca essa oportunidade de vivenciar a alegria e a tradição do Festival da Mandioca 2024. Venha se divertir conosco e fazer parte dessa festa que celebra o melhor da nossa cultura!

Com informações da PML