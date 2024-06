FESTIVAL DA MANDIOCA: COM A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO DE ESTRUTURA, PALCO DA FESTA CUSTARÁ R$ 5.400, EM LAGARTO

A Prefeitura de Lagarto informa que, com o término do processo de licitação, o valor final para a contratação das empresas responsáveis pela estrutura do Festival da Mandioca foi reduzido em mais da metade. Para o palco, o valor final de cada estrutura no pregão eletrônico 08/2024 foi de R$5.400.

A licitação incluiu a contratação de diversos serviços essenciais para a realização do festival, 31 itens como som, iluminação, geradores, segurança, apoios, bombeiros civis, banheiros químicos, placas de fechamento, disciplinadores, tendas, palcos, camarins, estruturas de alumínio, LEDs e muitos outros itens. Essa abrangente estrutura garante a qualidade e a segurança ao longo de 11 dias de evento em quatro localidades diferentes.

Contrariando informações falsas divulgadas recentemente, cada palco custou R$ 5.400,00, diferentemente do que foi dito, “que seria mais caro que o palco da Madonna”. Além disso, o palco principal, que já está sendo montado na Praça do Tanque Grande, assim como no ano passado, foi adquirido através do chamando público de patrocínio.

A prefeita Hilda Ribeiro ressaltou a importância da economia gerada e o compromisso da administração com a transparência. “Estamos trabalhando para proporcionar um Festival da Mandioca grandioso, com uma estrutura de alta qualidade, sem comprometer os recursos públicos. Esse evento não apenas celebra nossa cultura, mas também fortalece a economia local, beneficiando toda a população”, afirmou.

O Festival da Mandioca é um dos eventos mais esperados do ano pela população de Lagarto. Além de promover a cultura e as tradições locais, o festival movimenta significativamente a economia da cidade. Durante o evento, Lagarto recebe visitantes de diversas regiões, gerando um aumento substancial na renda de comerciantes, hoteleiros e prestadores de serviços.

A Prefeitura de Lagarto convida toda a população a participar do Festival da Mandioca e celebrar juntos este momento especial para a cidade. A gestão municipal está empenhada em oferecer um evento de alta qualidade, garantindo diversão e segurança, tudo isso com uma administração responsável e sem excessos de gastos.

Foto assessoria

Por Fábio Viana