Festival da Mandioca continua até o dia 29 levando cultura, emprego e aquecimento da economia para Lagarto

O Festival da Mandioca de Lagarto começou com a retirada do mastro no dia 28 de maio. Teve música, festa, cultura e muita animação. E nesta sexta-feira (23), a festa retornou com os shows de artistas locais e nacionais. E foi assim que o Festival da Mandioca cravou seu potencial no roteiro de festas de todo o País.

A partir de 2019, o festival lagartense se firmou no calendário nordestino e de todo país, atraindo turistas de todo o canto do Brasil. “Passamos a considerar o Festival da Mandioca não apenas como um entretenimento para o nosso povo, mas um investimento na Cultura, na Economia e no Turismo do município. A gente fala de uma festa, mas não é só isso. Muita coisa gira em torno destes três pontos principais em nossa cidade”, destaca a prefeita Hilda Ribeiro.

“O fomento e o respeito à nossa cultura, com a valorização dos artistas da nossa terra, o turismo com a geração de emprego e renda, a movimentação da economia de uma forma geral”, afirma Hilda Ribeiro. Assim, o Festival da Mandioca desperta no lagartense o sentimento de pertencimento. Mas a festa caiu na graça dos sergipanos. E isso se confirma com a projeção da prefeitura de que circulem na cidade mais de R$ 40 milhões nos mais diversos setores da economia local.

A previsão de geração de empregos é sempre a melhor possível com cerca de 1.000 postos de trabalhos diretos. Ganham os setores de confecção, calçados, bebidas, em especial os ambulantes que vão faturar com suas mercadorias em toda essa extensa programação, além de hotelaria, gastronomia em geral; os serviços de táxi, mototáxi e motoristas de aplicativos; as costureiras que precisam dar conta de tanta roupa.

Programação

O respeito pela cultura ficou claro quando a Prefeitura instituiu a Lei municipal que determina os artistas locais devem ter prioridade em todas as programações do município. Eles estão inseridos desde a Retirada do Mastro até o Casamento Caipira da Brasília em 16 julho, o que representa 60% de toda a programação. “Os lagartenses irão tocar especialmente nos palcos principais, nos quatro dias da programação no Tanque Grande. Portanto, todos eles são reconhecidos, nunca procuramos saber em que partido votam, recebem seus cachês e é um dinheiro que permanece na economia de Lagarto, ou seja, vai continuar circulando no município”, disse Hilda.

Dia 23

ANTENOR NUNES

GUSTAVO MIOTO

CARLOS RABELO

SAMYRA SHOW

DHI PISEIRO

AVINE VINY

Dia 24

LOURINHO DO FORRÓ

ZUEIRÕES DO FORRÓ

ALCEU VALENÇA

CÁSSIO JÚNIOR

ANA CASTELA

IGOR SANFONA

PAULO SANTOS

Dia 28

WALTER NOGUEIRA

XANDY AVIÃO

HELDER NASCIMENTO

ADELMÁRIO COELHO

FORRÓ 10

ZÉ VAQUEIRO

Dia 29

TRIO AVE RARA

CINTURA FINA

WHALACE DHI MAMÃE

WESLEY SAFADÃO

DANIELZINHO CACETEIRO

NATTAN

Foto: Alcel Valença/Divulgação

Por Fábio Viana