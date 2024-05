Festival da Mandioca de Lagarto terá 11 dias de festa, em 4 localidades, com 4 palcos

A Prefeitura de Lagarto vem a público informar à população lagartense que as notícias que circulam nas redes sociais de que o “palco do Festival da Mandioca custa mais caro que o palco do show da Madonna” é inverídica.

Lamentavelmente, a oposição – liderada por Fábio e Sérgio Reis – à atual gestão está criando inverdades nas redes sociais. A Prefeitura de Lagarto informa que o pregão eletrônico 08/2024 diz respeito às estruturas de som, iluminação, geradores, seguranças, apoios, bombeiros civis, banheiros químicos, placas de fechamento, disciplinadores, tendas, palcos, camarins, estruturas de alumínio, leds e diversos outros itens.

Além disso, toda essa estrutura servirá para a Festa do Mastro, Forró da Rua de Laranjeiras, os casamentos caipiras dos povoados Jenipapo, Brasília, Brejo e Colônia 13, além dos cinco dias de festa do Festival da Mandioca na sede do Município. Ou seja, estrutura para 11 dias de festas e em locais diferentes. Num total de 4 palcos.

De maneira irresponsável, sem se preocupar com a verdade, a oposição tenta passar para a sociedade que o valor de R$ 4 milhões serviria para apenas um dia de festa, principalmente ao fazer comparativo com o show da Madonna.

Outro ponto importante a ser informado, mas foi propositalmente omitido pela oposição, é que a modalidade pregão eletrônico não é necessário que se use o valor total, ou seja, o valor final a ser pago pode ser reduzido. A Prefeitura de Lagarto informa ainda que toda a licitação foi feita conforme a nova lei de licitação com pesquisa de preços e orçamentos conforme pede a legislação vigente.

O Festival da Mandioca se tornou uma das maiores festas do período junino do Norte/Nordeste, movimentando a economia lagartense, incentivando a cultura local e gerando emprego e renda para a população. Nos últimos anos, milhares de lagartenses aguardam este período para incrementarem a renda familiar. A Prefeitura de Lagarto afirma que irá ingressar com ação judicial contra quem espalha notícias mentirosas ou distorce fatos reais.

Fonte e foto assessoria