Festival da Mandioca em Lagarto alcança novo recorde de público

O Festival da Mandioca atingiu um marco impressionante no último sábado, 29 de junho. Com um público de 105 mil pessoas, o festival teve lotação máxima e os portões foram fechados devido à enorme demanda. Lagarto se viu tomada por moradores locais, visitantes e turistas de diversas regiões

O palco do festival recebeu grandes nomes da música, que garantiram a animação do público até altas horas. Tarcísio do Acordeon, um dos destaques da noite, trouxe seu forró apaixonado e envolvente, conquistando o coração dos presentes. Em seguida, Tayrone manteve o clima com seu estilo romântico e contagiante, fazendo todos cantarem juntos. Henry Freitas encerrou a noite com chave de ouro, com sua energia e carisma inconfundíveis.

Além das atrações principais, o festival também deu espaço para talentos locais, com quatro bandas de Lagarto se apresentando e mostrando a diversidade musical da cidade. Esses grupos trouxeram um toque especial e autêntico ao evento, celebrando a cultura local e incentivando novos talentos.

O Festival da Mandioca não é apenas um evento musical, mas também uma celebração da identidade de Lagarto. “Estamos muito felizes com a festa deste ano, o evento promove não só a festividade, mas a economia da região, atraindo turistas e fomentando o comércio local”, afirmou a prefeita Hilda Ribeiro.

Com uma organização impecável e uma estrutura preparada para receber um grande público, o festival deste ano se destaca como um dos mais bem-sucedidos de sua história. A segurança foi reforçada para garantir a tranquilidade dos presentes, e as áreas de alimentação e lazer estavam bem distribuídas, proporcionando conforto e diversão para todos.

A prefeita Hilda Ribeiro destacou também a importância do festival para a cidade. “O Festival da Mandioca é um evento que une nossa comunidade e valoriza nossas tradições. Estamos muito felizes com o sucesso deste ano e com a presença massiva do público. Isso nos motiva a continuar investindo em nossa cultura e em eventos que fortalecem nosso município”, afirmou.

Por Fábio Viana

