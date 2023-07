Festival da Mandioca levou público de mais de 200 mil pessoas para shows na Praça do Tanque Grande, em Lagarto

O Festival da Mandioca registrou, em mais um ano, recorde de público. Mais de 220 mil pessoas lotaram a Praça do Tanque Grande para curtir os shows de Wesley Safadão, Xand Avião, Ana Castela, Gustavo Mioto, Nattan, Zé Vaqueiro, Alceu Valença, Adelmário Coelho, Avine Viny e Samyra Show

Foram mais de 25 atrações que animaram o público e levaram muita emoção durante os quatro dias de festa com shows de Antenor Nunes, Carlos Rabelo, Dhi Piseiro, Lourinho do Forró, Zueirões do Forró, Cássio Júnior, Igor Sanfona, Paulo Santos, Walter Nogueira, Trio Ave Rara, Cintura Fina, Whalace Dhi Mamãe, Danielzinho Caceteiro, Helder Nascimento e Forró 10 também fizeram parte da grade de artistas.

“Gostaria de agradecer à população lagartense por mais um ano de sucesso, pela receptividade, paz, trabalho e animação. O Festival da Mandioca se concretizou como uma das maiores festas do período junino do País”, afirmou a prefeita Hilda Ribeiro.

Durante todo o Festival da Mandioca circulou na economia de Lagarto mais de R$ 40 milhões com os mais de 1 mil empregos gerados nos setores de bebidas, hotelaria, confecção, calçados, gastronomia em geral; e serviços de táxi, mototáxi e motoristas de aplicativos.

“Pensamos em tudo. Foi feito um planejamento durante meses. Tudo foi idealizado com dedicação para oferecermos uma bela festa para o povo de Lagarto e que os turistas e visitantes estivessem à vontade. Gostaria de agradecer a todos os servidores da Prefeitura que estiveram envolvidos nessa festa perfeita”, afirmou a prefeita Hilda.

A Capital do Interior agora ganha a fama de realizar a melhor festa do Interior do Estado. Grandes atrações musicais, geração de emprego e renda, movimentação da economia local, diversão, valorização da cultura e animação. Esses foram os principais ingredientes do Fesrival da Mandioca.

Foto assessoria

Por Fábio Viana