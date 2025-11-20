Festival de Artes de São Cristóvão começa nesta quinta-feira

A 40º edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) começa nesta quinta-feira (20) e segue até o dia 23 de novembro na sede da cidade mãe de Sergipe.

O Fasc terá shows, exposições, teatro, discussões literárias, cortejos de rua, gastronomia e diversos espaços dedicados a todos os tipos de manifestação cultural.

Ruas bloqueadas

O Plano de Tráfego do Fasc 2025 lista 16 pontos de bloqueio distribuídos. As ruas Coronel Erundino Prado, Eng. Boto de Barros e Mamede F. Dantas, ruas laterais da Igreja do Rosário, Messias Prado, Pereira Lobo e Tobias Barreto passarão por bloqueio total.

Já a Praça da Bíblia (Lourival Baptista), Rua Frei Santa Cecília e Rua Boa Viagem serão parcialmente bloqueadas, sendo liberadas, respectivamente, para moradores, ônibus de serviços da gestão e autoridades previamente autorizadas. Esses bloqueios serão feitos com manilhas e gradis, instalados em pontos fixos e móveis.

Além dos bloqueios, o plano de mobilidade prevê um ponto temporário de táxi na Praça Lourival Batista (Praça da Bíblia), com circulação pela Rua Mamede F. Dantas. As ambulâncias contarão com rotas exclusivas, garantindo acesso liberado pelas vias Adriano Leonardo da Vitória, Santo Antônio, João Bebe Água, Aminthas Jorge, Rosário, José Alencar e Avenida Paulo Barreto de Menezes, todas com destino final ao Hospital Senhor dos Passos.

Para melhorar o fluxo nas áreas adjacentes ao festival, também serão implantados binários temporários nas vias 24 de Outubro/SE-065, no trecho entre o Asilo Gileno Barreto e a Praça da Bíblia, e na Praça Dr. Lauro de Freitas, entre o Lojão Agrícola e a Clínica Santa Clara.

Estacionamentos

Os estacionamentos estarão distribuídos em diferentes pontos da cidade, incluindo a Rua Gaudência (ao lado do Asilo), o Largo da Estação (Praça Dr. Lauro de Freitas), a Rua Graccho Cardoso, a Rua Engenheiro Botto de Barros, a Rua João Bebe Água e a Rua Amintas Jorge. Esses locais são indicados como áreas destinadas ao estacionamento de visitantes durante o evento.

A novidade deste ano é o estacionamento exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD), localizado na rua Messias Prado, junto à Procuradoria Geral do Município (PGM) e na Rua João Bebe Água, nos fundos do Iphan.

Acessos

Para visitantes e moradores que chegam pela rodovia SE-464, conhecida como Rodovia Santa Dulce dos Pobres, o acesso ao festival poderá ser feito pelas vias Marechal Deodoro da Fonseca, Adriano Leonardo da Vitória, Santo Antônio, João Bebe Água, Amintas Jorge, Praça João Ferreira e Ladeira Dom Vicente Távora, todas sem bloqueios.

Quem chega pela Rodovia João Bebe Água também encontrará rotas liberadas. O primeiro fluxo indicado segue pela Ladeira Dom Vicente Távora, Praça João Ferreira e Rua Amintas Jorge, igualmente sem bloqueios. Um segundo trajeto possível inclui Avenida Paulo Barreto de Menezes, Praça João Ferreira, Rua Amintas Jorge e novamente a Ladeira Dom Vicente Távora, também sem qualquer interdição.

As ambulâncias terão acessos exclusivos. Para a base da Praça do Carmo (anexo à Secretaria Municipal de Infraestrutura), a circulação será garantida pela Avenida Paulo Barreto de Menezes até o Hospital Senhor dos Passos, com passagem por Amintas Jorge, João Bebe Água e Professor José Alencar Cardoso, trecho que operará com bloqueio móvel.

Já a base da Praça São Francisco (anexo ao Laboratório Carlos Alberto Santos Feitosa) contará com trajeto totalmente livre de bloqueios, passando pelas vias Professor Leão Magno, Amintas Jorge, Praça João Ferreira, Professor José Alencar Cardoso e Avenida Paulo Barreto de Menezes, também com destino ao Hospital Senhor dos Passos.

Confira a programação dos shows:

Quinta – 20/11

Palco João Bebe Água (Praça São Francisco)

20h – Joyce Alane

22h – Olodum

00h – Gaby Amarantos

02h – Edcity Fantasmão

Palco Frei Santa Cecília (Praça do Carmo)

19h – Santa Cena

21h – Pardal

23h – Bruxas do Gangaço

01h – Karol Conká

Palco Samba na Bica (Bica dos Pintos)

11h – Afoxé de Odé

12h50 – Samba de Meia Hora

14h10 – Descidão dos Quilombolas

15h – Afoxé Di Preto

16h20 – Descidão dos Quilombolas

17h – Bruninho

Sexta – 21/11

Palco João Bebe Água (Praça São Francisco)

20h – Orquestra Sanfônica convida Jeanny Lins, Erivaldo de Carira, Lari Lima e Chiko Queiroga

22h – Pabllo Vittar

00h – Marcelo D2

02h – Reação

Palco Frei Santa Cecília (Praça do Carmo)

19h – Maglore

21h – Lau e Eu

23h – Chico Chico

01h – Urias

Palco Samba na Bica (Bica dos Pintos)

13h – Patota do Zé

15h – Samba do Arnesto

Sábado – 22/11

Palco João Bebe Água (Praça São Francisco)

20h – Héloa e Lia de Itamaracá

22h – João Gomes

00h – Seu Jorge

02h – Nona

Palco Frei Santa Cecília (Praça do Carmo)

19h – Dead Fish

21h – Mundo Livre S/A

23h – Getúlio Abelha

01h – Cidade Dormitório

Palco Samba na Bica (Bica dos Pintos)

11h – Seu Samba

13h – Marcela Rubbya

15h – Quioco Cabriolar

Domingo – 23/11

Palco João Bebe Água (Praça São Francisco)

17h – Saulo

19h – Maysa Reis

21h – Os Garotin

23h – Patusco

Palco Frei Santa Cecília (Praça do Carmo)

18h – Edu Borges

20h – Mestre Ambrósio

22h – Luno Torres

00h – Ana Frango Elétrico

Palco Samba na Bica (Bica dos Pintos)

13h – Esse Lance

15h – Os Faranis

