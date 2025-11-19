Festival de Artes de São Cristóvão promove a cultura sergipana e destaca história da 4ª cidade mais antiga

São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil, localizada a apenas 18 quilômetros de Aracaju, respira história, sabor e cultura em cada rua de pedra. E neste mês de novembro, entre os dias 20 e 23, o visitante tem um motivo a mais para conhecer a ‘Cidade Mãe’: a realização do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) 2025, que chega à sua 40ª edição, reafirmando seu papel como o maior festival cultural de Sergipe e um dos mais importantes do Nordeste.

Promovido pela Prefeitura de São Cristóvão, com co-realização do Governo de Sergipe, o Fasc traz o tema ‘Na cultura a gente se encontra’ e ocupa os espaços históricos com exposições, apresentações musicais, cortejos, gastronomia, debates literários e diversas manifestações artísticas que valorizam a identidade sergipana. Durante os dias de programação, a cidade se transforma em um grande palco, celebrando a criatividade, a produção local e o encontro de diferentes expressões culturais.

A cidade oportuniza ao visitante além de aproveitar o festival, vivenciar os encantos do destino por meio de elementos que juntos contam a história da primeira capital sergipana, proporcionando experiências únicas em um cenário cuja paisagem arquitetônica é singular, a começar pela Praça São Francisco, ponto central da cidade reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Assim, de quinta a domingo, período em que acontece o Fasc, os atrativos históricos culturais também estarão abertos para visitação, a exemplo das igrejas seculares que estarão abertas das 9h às 13h, entre elas, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, Igreja Matriz Nossa Senhora da Vitória, as quais guardam séculos de arte sacra e devoção popular.

Para quem busca uma experiência espiritual e histórica, o Memorial Santa Dulce, localizado no Convento do Carmo, é parada obrigatória e também estará aberto para visitação, das 9h às 13h. No local, estão objetos e escritos da religiosa, que viveu em São Cristóvão por mais de um ano antes de ser consagrada freira em 1934. O Museu Arte Sacra de São Cristóvão também estará aberto para visitação das 9h30 às 17h, assim como o Museu da Polícia, das 9h às 16h, e o Museu Histórico das 9h30 às 17h (de quinta a sábado, domingo não estará aberto). Já o Cristo Redentor, que fica em um ambiente aberto, no alto do São Gonçalo, estará permanentemente aberto para visitação. O monumento, primeiro do Brasil, foi erguido antes mesmo do famoso Cristo do Rio de Janeiro, e oferece uma vista deslumbrante da cidade e dos rios Paramopama e Vaza-Barris.

Além da atmosfera bucólica e uma energia cultural vibrante, sabores preservam a memória de São Cristóvão e confirmam a cidade como um destino que encanta, e que, durante o Fasc, se torna ainda mais especial. Entre as delícias típicas que conquistam turistas e moradores estão os tradicionais bricelets e as queijadinhas, receitas que atravessam séculos e estão presentes na memória afetiva do povo sergipano. Os bricelets, biscoitos finos e crocantes de origem suíça, cuja produção iniciou com as freiras beneditinas na busca de manter os trabalhos da ordem em São Cristóvão, e que na época, o lucro da venda dos biscoitos ajudava a manter um orfanato. A queijadinha, trazida de Portugal e adaptada no período colonial, substituindo o queijo por coco ralado, tornou-se símbolo da culinária local. As duas iguarias são reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe, e durante o evento podem ser encontradas nas ruas, vendidas por empreendedores individuais, ou mesmo, adquiridas na Casa dos Bricelets, das 8h até 2h da manhã (a depender do fluxo), e na Casa das Queijadas, que funcionará das 8h às 20h.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, pontua que o Fasc é uma oportunidade de celebrar São Cristóvão em sua essência, além de gerar impacto social e econômico para a cidade. “É um destino que combina fé, cultura e hospitalidade, e que emociona o turista, fazendo com que se sinta parte dessa história. O Governo do Estado tem investido no turismo como uma política pública e a cada edição, o Fasc reafirma o papel de São Cristóvão como um polo turístico e cultural do estado. Ser co-realizador deste grande evento reforça o compromisso do Governo de Sergipe em apoiar e promover as manifestações que valorizam nossa identidade e movimentam a economia criativa, despertando o orgulho do sergipano em torno das tradições que moldam nossa história”, destaca.

Foto: Max Carlos/Setur