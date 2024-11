Festival de Artes de São Cristóvão reúne cultura, teatro e música em três dias de evento

A 39º edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) contará com peças teatrais e números de dança sergipanos, fortalecendo a cultura do teatro e enaltecendo a arte local. Os espetáculos serão apresentados no Palco Mariano Antônio, localizado no Largo da Matriz, entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro.

Nove atrações farão a alegria do público, organizadas em três a cada dia, que serão encenadas nos períodos da tarde e da noite, em uma agenda com horários das 15 às 19 horas.

De acordo com Elma Santos, diretora de Arte e Cultura da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur), a curadoria do evento buscou destacar e valorizar atrações locais, incluindo artistas sancristovenses e de todo o estado de Sergipe. O objetivo é mostrar a diversidade cultural, não apenas no teatro, mas também na música e em outras expressões artísticas, promovendo um contexto que atenda diferentes públicos.

“Há programação dedicada ao público infantil, apresentações voltadas para apreciadores de dança, teatro e outros espetáculos. O evento inclui grandes nomes da cena artística sergipana e oferece uma variedade de temáticas que atendem aos interesses de públicos específicos, como o tradicional teatro de bonecos Mamulengo Cheiroso, e o grupo Imbuaça, importantes nomes do teatro local e até de reconhecimento nacional”, detalhou a diretora.

A diversidade também foi um norteador essencial para as escolhas das atrações, que trazem à tona uma variedade de temas, incluindo cultura popular e questões raciais. Um exemplo disso é a presença do hip-hop, com artistas de São Cristóvão, e um grupo de dança Break formado por jovens da cidade. Essa gama de atrações visa abraçar um público amplo e diverso, permeando vários contextos regionais, políticos, étnicos e culturais, para tornar o festival ainda mais rico nas suas promoções artísticas.

Confira a programação teatral do Fasc:

29/11 – SEXTA-FEIRA

15h – “A Cobra Grande” – Mamulengo de Cheiroso

16h30 – “Deu quiproco na rua do meio” – Riso Cínico

17h30 – “Breaking nas Ruas” – Embrazados Crew

30/11 – SÁBADO

15h – “Entre Sonhos e Estrelas” – Grupo Versus Uni

16h15 – “Bate Chinela” – Denni Ellin Bezzera

17h15 – “Agbara-Obinrin – A Força da Mulher” – Um Quê de Negritude

01/12 – DOMINGO

15h – “Do Molambo ao Filó” – Grupo Imbuaça

17h – “Menina Miúda” – Grupo de Teatro A Tua Lona

19h – “Rio, Samba e Movimento” – Espaço Formas

“Menina Miúda”, espetáculo do Grupo de Teatro A Tua Lona

O Fasc

Com 39 edições e 52 anos de história, o Festival de Artes de São Cristóvão foi retomado em 2017 e conta com uma programação diversificada, que inclui música, cinema, teatro, literatura, folclore, artes visuais e gastronomia, atraindo artistas locais e de outros estados.

Além do Mariano Antônio, os principais palcos do evento são o João Bebe Água, na Praça São Francisco, e Frei Santa Cecília, na Praça do Carmo. Outras atividades ocorrem no Samba na Bica, na Galeria de Artes Vesta Viana, no Cine Trianon, no espaço Cidade Viva e no Salão de Literatura Manoel Ferreira.

O Festival é organizado pela Prefeitura de São Cristóvão por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur), Villela Produções, o Ministério da Cultura e o Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura. Maratá, Estrella Galicia, Coca-Cola, Caixa Econômica Federal, Governo do Estado, Instituto Banese e MTur/Sesc patrocinam o evento, que também conta com o apoio da SE – Sistema Engenharia e da Colortex.

Por Clara Dias – Foto Reprodução Prefeitura de São Cristóvão