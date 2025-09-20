Festival de Camarão acontece em São Cristóvão neste final de semana

Nestes sábado (20) e domingo (21) acontece em São Cristóvão a 2ª edição do Festival do Camarão, evento que reúne gastronomia, música e manifestações culturais na histórica Praça São Francisco, das 16h às 22h. Após o sucesso da primeira edição, que movimentou o turismo e fortaleceu a economia local, o festival retorna ampliando sua programação e reafirmando o compromisso de valorizar a culinária sancristovense e talentos de todo o estado.

Ao todo, 11 restaurantes de São Cristóvão participam desta edição: Casa das Mulheres, Restaurante Lar Azul, Dom Gordon, Madú, Pizzaria Mama Mia, Restaurante Da Grazi, Rainha, Pôr do Sol, Ivorá e Vila Barroca. Cada estabelecimento irá preparar pratos exclusivos à base de camarão, reforçando a tradição gastronômica que dá nome ao evento.

“O Festival do Camarão já se consolidou como um marco no nosso calendário cultural e turístico. Na primeira edição tivemos um grande público, que movimentou a economia e fortaleceu o nome de São Cristóvão como destino gastronômico. Agora, nesta segunda edição, ampliamos a programação para atrair ainda mais visitantes e incentivar o consumo no comércio local. Esse evento representa investimento direto no turismo, na valorização dos nossos restaurantes e na geração de renda para quem vive da cultura e da gastronomia em nossa cidade”, destacou o prefeito Júlio Nascimento.

Além da feira gastronômica, o público pode acompanhar a Cozinha Show em parceria com a Universidade Tiradentes (Unit), com receitas especiais como Munguzá de Camarão, da chefe Isabelle Brito, e Camarão do Amor, da chefe Thais Ribeiro. A programação também contempla apresentações musicais e cortejos culturais, envolvendo grupos tradicionais da cidade e artistas sergipanos, como os cortejos das Caceteiras do Mestre Rindu e o Samba de Coco da Ilha Grande, e os shows das bandas Prata da Casa, Forró Brasões, Samba de Salto e mais.

O Festival do Camarão é uma realização da Prefeitura de São Cristóvão, com patrocínio master da Água Mineral São Cristóvão e patrocínio da RR Conect. A iniciativa conta ainda com o apoio do Instituto Federal de Sergipe (IFS), Universidade Tiradentes (Unit), Universidade Federal de Sergipe (UFS), além do Banco do Nordeste e Governo do Brasil.

Programação

Sábado, 20 de setembro

16h – Cerimônia de abertura

16h30 às 18h30 – Cozinha Show com a Unit

Munguzá de Camarão – chefe Isabelle Brito

Camarão do Amor – chefe Thais Ribeiro

19h às 20h30 – Apresentação musical: Grupo Chorinho

20h30 às 21h30 – Cortejo cultural: Caceteira do Mestre Rindu

21h30 – Apresentação musical: Forró Brasões

Domingo, 21 de setembro

16h às 18h – Cozinha Show com a Unit

Munguzá de Camarão – chefe Isabelle Brito

Camarão do Amor – chefe Thais Ribeiro

18h30 às 19h30 – Apresentação musical: Grupo Prata da Casa

19h30 às 20h30 – Cortejo cultural: Samba de Coco da Ilha Grande

20h30 às 21h30 – Apresentação musical: Samba de Salto

Texto e foto assessoria