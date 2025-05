Festival de Cenas Curtas reunirá diversos artistas sergipanos no fim de semana

Mais de 10 artistas sergipanos se apresentarão no sábado, 03, e no domingo, 04 durante o evento, que acontecerá nos bairros Santo Antônio e Industrial, em Aracaju. A entrada é gratuita.

Mais de 10 artistas sergipanos se apresentarão no Festival Cultural de Cenas Curtas, que acontecerá neste sábado, 03, e domingo, 04, em Aracaju, na sede do Grupo de Teatro Imbuaça e no Quadrilhódromo da Rua São João, respectivamente. Entre os atores, bailarinos e circenses participantes estão Abdallah Power, Carmen del Sol, Dennison Kleber, Denni Ellin, Felipe Mascarello, Jad Rocha, Keko, Luca Pineyro, Luz Rivero, Paula Auday e Ybine Dias.

A programação contará, ainda, com participação do ator e palhaço pernambucano, Rafael Barreiros, que também ministrará uma oficina de Palhaçaria. Em cada dia de evento serão apresentadas cinco cenas curtas, que terão até 15 minutos de duração cada. No encerramento da programação, no domingo, a partir das 19h, o público presente poderá curtir os shows do cantor Jão Luís e da banda Oito Cotovelos.

“O Festival foi pensado e planejado para ser um espaço de troca entre artistas sergipanos, de diferentes linguagens artísticas, e o público. Trata-se também de uma boa oportunidade para que as pessoas possam ter contato e conhecer um pouco da potência e do trabalho que esses profissionais realizam. Sem dúvida, uma excelente mostra de arte cênica sergipana, viva e contemporânea”, salienta a atriz e produtora do evento, Talita Calixto.

A atriz Lidhiane Lima e o ator Mamute Teixeira conduzirão as apresentações dos artistas participantes. O Festival de Cenas Curtas é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar Federal n. 195/2022), por meio do Edital 07/2023 Ilma Fontes, na categoria Realização de Mostras e Festivais, executado pelo Governo de Sergipe através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê – Funcap.

Oficinas com artistas

Nas atividades do evento, também serão realizadas Oficinas de Teatro para Iniciantes, com o ator, professor e contador de história, Manoel Cerqueira; de Dança-teatro, com o bailarino e ator, Ybine Dias; e de Palhaçaria, com o ator, palhaço e psicólogo pernambucano, Rafael Barreiros, o Dom Gentileza. As duas primeiras serão realizadas nesta sexta-feira, 02; e a última no sábado, 03. As inscrições para as oficinas já foram encerradas.

Mais informações sobre o Festival de Cenas Curtas podem ser obtidas no perfil do Instagram @in.ven.cao , da Invenção Produções Artísticas, produtora do evento.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SEXTA-FEIRA (02 DE MAIO)

Local: Sede do Grupo Imbuaça (Rua Muribeca, n. 4 – Santo Antônio)

Das 14h às 18h: Oficina de Teatro, com Manoel Cerqueira

Das 19h às 22h: Oficina de Dança-teatro, com Ybine Dias

Oficinas com inscrições encerradas.

SÁBADO (03 DE MAIO)

Local: Sede do Grupo Imbuaça (Rua Muribeca, n. 4 – Santo Antônio)

Das 08h às 12h, e das 14h às 18h : Oficina de Palhaçaria, com Rafael Barreiros/Dom Gentileza.

Das 19h às 22h: Apresentações de Cenas Curtas

(classificação indicativa: + 14 anos)

Late Mais Alto, com Felipe Mascarello

A Pílula da Feminilidade, com Paula Auday

Cruviana, com Ybine Dias

Vida, a Casa é Sua, com Luca Pineyro

Se Deter para Viver, com Luz Rivero

DOMINGO (04 DE MAIO)

Local: Quadrilhódromo da Rua São João, bairro Industrial

(classificação indicativa: Livre)

Das 16h às 18h45: Apresentações de Cenas Curtas

Xaxado por Toda Parte, com Keko

O Escolhido, com Jad Rocha

Show Power Circus, com Abdalah Power e Carmen del Sol

Deste Nór, com Deni Ellin e Denisson Cleber

Romeu, Romanticamente Eu, com Rafael Barreiros

19h: Show de Jão Luís e banda

21h: Show da banda Oito Cotovelos

