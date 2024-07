Festival de Inverno RioMar apresenta ‘Acampamento com os Esquilos’

O evento conecta o lúdico com a diversão dos contos, oficina de marshmallow e sessão de fotos

Até final de julho, o RioMar Aracaju promove o Festival de Inverno, com diversas atrações para todas as idades. E para brindar o público infantil, o RioMar Aracaju promove o ‘Acampamento com os Esquilos’, com uma programação recheada de atrações especiais para a criançada. Em um cenário que remete a uma floresta, os pequenos aventureiros poderão acampar para curtir divertidas histórias, participar de uma oficina de marshmallow e, claro, tirar fotos com a simpática família dos esquilos.

O evento acontece no piso L1, ao lado da farmácia Pague Menos, sempre aos sábados e domingos, nos dias 13 e 14, 20 e 21, 27 e 28 de julho, em sessões das 15h às 20h. Cada atividade foi cuidadosamente planejada para oferecer uma experiência inesquecível, permitindo que as crianças mergulhem em um universo lúdico e criativo.

A participação no ‘Acampamento com os Esquilos’ é gratuita, mediante reserva prévia no App RioMar Aracaju e doação de 1kg de alimento não perecível, que deve ser entregue na entrada do evento. As vagas são limitadas, por isso é importante garantir a sua inscrição o quanto antes. Agende-se e aproveite o Festival de Inverno com uma turminha superdivertida!

Serviço:

O quê. Festival de Inverno apresenta o Acampamento com os Esquilos.

Quando. Dias 13 e 14, 20 e 21, 27 e 28 de julho, em sessões das 15h às 20h

Onde. Piso L1, ao lado da Farmácia Pague Menos.

Acesso. Inscrição no App RioMar Aracaju.

Classificação. Livre

Foto. João Soares

