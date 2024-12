Festival de Patinação de Sergipe acontece neste final de semana em Aracaju

A aguardada edição 2024 do Festival de Patinação de Sergipe chegou, e, neste final de semana (14 e 15/12), patinadores de todas as idades participarão do evento que acontecerá na quadra poliesportiva “Geraldão”, na rua Campo do Brito, a partir das 08h. O evento contará com competições, brincadeiras, slalom, jump, slide, dancing e hockey inline, além de workshops de técnicas básicas e avançadas com profissionais especialistas. A entrada para o público é gratuita.

Confira a programação:

SÁBADO 14/12

08h00 – 09h00: Recepção, credenciamento e últimas inscrições dos campeonatos (se houver vagas)

08h00 em diante: Patinação livre

10h00 – 11h00: Workshop de Técnicas Básicas e Avançadas

11h00 – 12h00: Brincadeiras e Treino livre nas pistas de competição

12h00 – 13h00: Intervalo para almoço

13h00 – 15h00: Eliminatórias de Slalom

15h00 – 17h00: Eliminatórias de Jump

17h00 – 18h00: Eliminatórias de Slide

19h: Percurso de Patins pela Cidade

DOMINGO 15/12

08h00 – 09h00: Abertura e aquecimento

08h00 em diante: Patinação livre

10h00 – 11h00: Workshop de Técnicas Básicas e Avançadas

11h00 – 12h00: Brincadeiras e Treino livre

12h00 – 13h30: Intervalo para almoço

13h30 – 14h30: Finais de Slalom

14h30 – 15h30: Finais de Jump

15h30 – 16h30: Finais de Slide

16h30 – 17h00: Cerimônia de Premiação

17h00 – 18h00: Encerramento

