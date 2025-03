FESTIVAL ÓPERA NORDESTE ESTREIA COM PROGRAMAÇÃO QUE PROMOVE TRADIÇÃO E REPRESENTATIVIDADE EM ARACAJU

Com as missões de democratizar o acesso à cultura e formar novas gerações de artistas, o Festival Ópera Nordeste (Fopen) chega à sua primeira edição, proporcionando ao público um encontro de tradição, inovação e representatividade. O evento será entre 9 e 18 de março, e terá seus primeiros dias sediados em Aracaju, passando também por Maceió/AL e Salvador/BA. A realização é do Núcleo de Ópera da Bahia (NOP) e da Associação Brasileira de Canto (ABCanto), com apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

Idealizado pela professora de Canto Lírico do Conservatório de Música de Sergipe, Marília Teixeira, o evento terá apresentações imperdíveis. No dia 9, sobe ao palco o ‘Trio Serestas’, composto pelos músicos sergipanos Marília Teixeira (cantora lírica), Rodrygo Besteti (violonista) e Lucas Campelo (sanfoneiro), em um espetáculo que mescla elementos eruditos, populares e folclóricos da música nordestina e brasileira. No dia 10, o grupo ‘Renantique’ apresenta o concerto Do Medievo ao Nordeste Armorial, um resgate das influências ibéricas e nativas na identidade musical da região.

Já no dia 11, o festival encerra sua passagem por Aracaju com a grandiosa ‘Ópera dos Terreiros’, de Jorge Portugal e Aldo Brizzi, uma produção do Núcleo de Ópera da Bahia (NOP) que retrata a história de amor entre um negro banto e uma negra nagô, trazendo elementos de espiritualidade e tradição afro-brasileira. Aclamada nacional e internacionalmente, a ópera já foi transformada em filme por uma TV francesa e inspirou o enredo da escola de samba ‘Em Cima da Hora’, no Carnaval 2025.

Para a idealizadora e diretora do evento, Marília Teixeira, o festival é uma oportunidade para que estudantes e seus familiares se aproximem da riqueza da música lírica e da cultura nordestina. “Queremos estimular nossos alunos e toda a comunidade a prestigiar esse espetáculo. O contato com a música erudita e suas fusões com as raízes nordestinas amplia horizontes e cria possibilidades para jovens talentos. Além disso, envolver as famílias fortalece a valorização da arte como um patrimônio coletivo”, ressaltou.

Os dois primeiros espetáculos serão gratuitos, enquanto os ingressos para a Ópera dos Terreiros custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Todos os ingressos, inclusive os gratuitos, precisam ser retirados antecipadamente na plataforma Sympla.

O festival também oferecerá o curso Canto Lírico Brasileiro, promovido pela Associação Brasileira de Canto (ABCanto). O curso será em Aracaju nos dias 10 e 11 de março, no Centro Cultural de Aracaju, sob orientação da professora do Conservatório de Música de Sergipe, Marília Teixeira, uma das grandes referências do Brasil.

Com uma proposta inovadora, o Festival Ópera Nordeste (Fopen) promete ser um marco na cena cultural nordestina, valorizando a formação artística, provocando o mercado cultural e celebrando a diversidade da região.

Foto: Luan Theles